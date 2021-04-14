Стриптизерша пристыдила рэпера за чаевые фальшивыми деньгами

Стриптизерша со сценическим псевдонимом Pisces объяснила, что танцевала для 42-летнего музыканта всю ночь и только наутро обнаружила, что мужчина обманул ее, расплатившись фальшивыми деньгами. В качестве доказательства девушка опубликовала снимок банкнот. На фото видно, что рэпер оставил ей купюры под названием Usherbucks номиналом от одного до ста долларов.