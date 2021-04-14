Стриптизерша пристыдила рэпера за чаевые фальшивыми деньгами

Стриптизерша со сценическим псевдонимом Pisces объяснила, что танцевала для 42-летнего музыканта всю ночь и только наутро обнаружила, что мужчина обманул ее, расплатившись фальшивыми деньгами. В качестве доказательства девушка опубликовала снимок банкнот. На фото видно, что рэпер оставил ей купюры под названием Usherbucks номиналом от одного до ста долларов.
Поступок знаменитого клиента разозлил танцовщицу. «Эти деньги не представляют никакой ценности! Я считаю, что надо освистать этого мерзавца в социальных сетях за то дерьмо, которое он сделал!» — подписала она публикацию.