Как отреагировала дочь Долиной на ее конфликт с Валей Карнавал

Напомним, что сейчас в сети активно обсуждается выпуск на Ютубе шоу «Музыкалити», с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который получился довольно скандальным и на фоне этого споры не утихают по сей день. Прокомментировали этот выпуск многие известные личности. Участница этого конфликта Валя Карнавал на днях вновь у себя в инстаграм стала доказывать свою правоту.

Фото: Veasy.ru Veasy.ru

На этот раз свое мнение по этому поводу публично высказала и дочь Ларисы Александровны – Ангелина. У себя в микроблоге 37-летняя дочь артистки отметила, что ничего лучше чем «Музыкалити» не могло произойти с ними сейчас, а также сопроводила пост мемом: «И если Макс осознанно выбрал оппонента Ларису Александровну, боюсь он поселится в моем топе журналистов рядом с Ксенией Анатольевной Дудем и др».

«Глубоко фундаментально незаметно как с детьми через игру раскрыл тему, и каждый из лагерей остался в профите. Валя к концу стала котеночком совсем, а мама, я ждала что приобнимет ее по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась, не стала ее настраивать на что-то, сказала крепись и сама стала себя уговаривать что обойдется без напалма, ну просто маму слишком хорошо знаю. Разница только в том, что сейчас кое-кто в ресурсе и счастлив, всем доволен. Картинка лучше всего описывает мое блаженное послевкусие. Спасибо всем кто поддержал маму так как сейчас это АРХИ важно» — написала у себя в посте Ангелина Миончинская.