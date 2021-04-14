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"Ни разу не взяла на руки": Антонова рассказала о смерти сына

Анна Арсеньева
1 час назад
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти своего младшего сына. Младенец умер, когда ему исполнилось два месяца. Этим артистка поделилась в передаче "Судьба человека" на канале "Россия 1".
"Ни разу не взяла на руки": Антонова рассказала о смерти сына
Фото: @n.antonova@n.antonova
Осенью 2018 года Антонова родила сына. Однако мальчик, которого назвали Николаем, появился на свет недоношенным и очень слабым. По словам актрисы, врачи боролись за жизнь ребенка, но не смогли спасти его.
"Он успешно перенес две операции, был очень сильным мальчиком, все время улыбался. Врачи молодцы, они великие люди, особенно неонатологи, занимающиеся недоношенными детками. Они мне честно говорили о том, что выживаемость Коли — 50 на 50. Ему исполнилось два месяца, мы готовились перейти в педиатрию, но у сына неожиданно остановилось сердце... Коли не стало 14 декабря",
— рассказала Наталия Антонова.
Она призналась, что в первое время после трагедии ей не хотелось говорить об этом людям, но пришлось взять себя в руки.
"Мы знали, что ситуация тяжелая... Я молилась... И так ни разу не взяла Колю на руки. Те минуты, которые я провела с ним, были самыми счастливыми! В тот момент не знала, куда себя деть, но дома меня ждали дети, надо было ехать к ним..."
Звёзды,Наталия Антонова,
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