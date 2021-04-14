"Ни разу не взяла на руки": Антонова рассказала о смерти сына

"Он успешно перенес две операции, был очень сильным мальчиком, все время улыбался. Врачи молодцы, они великие люди, особенно неонатологи, занимающиеся недоношенными детками. Они мне честно говорили о том, что выживаемость Коли — 50 на 50. Ему исполнилось два месяца, мы готовились перейти в педиатрию, но у сына неожиданно остановилось сердце... Коли не стало 14 декабря",
"Мы знали, что ситуация тяжелая... Я молилась... И так ни разу не взяла Колю на руки. Те минуты, которые я провела с ним, были самыми счастливыми! В тот момент не знала, куда себя деть, но дома меня ждали дети, надо было ехать к ним..."