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"Схватили и увезли": вдову Крючкова обнаружили в психбольнице

Анна Арсеньева
2 часа назад
Вдова советского актера Николая Крючкова Лидия оказалась в психиатрической больнице. Об этом рассказала ее внучка Екатерина в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Схватили и увезли": вдову Крючкова обнаружили в психбольнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам дочери Лидии Николаевны Эльвиры, пожилая женщина вела себя неадекватно, и госпитализация была плановой. Сейчас ей уже лучше.
Однако внучка Екатерина убеждена, что мать специально отправила бабушку в больницу, потому что хочет завладеть ее квартирой:
"Она была главой семьи, все держала в руках, но когда подкосилось ее здоровье, Эльвира захотела что-то сделать с квартирой бабушки. Эльвира считала, что в 2018 году бабушка даже не вернется из больницы, ведь та была в реанимации в тяжелом состоянии".
Когда Екатерина приехала навестить Лидию Николаевну, она была в инвалидном кресле.
"За мной приехали, схватили и увезли", — пожаловалась женщина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что умер актер и телеведущий Олег Марусев.
Звёзды,Олег Марусев,Николай Крючков,Андрей Малахов,
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