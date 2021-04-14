"Схватили и увезли": вдову Крючкова обнаружили в психбольнице

Вдова советского актера Николая Крючкова Лидия оказалась в психиатрической больнице. Об этом рассказала ее внучка Екатерина в программе " Андрей Малахов . Прямой эфир".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дочери Лидии Николаевны Эльвиры, пожилая женщина вела себя неадекватно, и госпитализация была плановой. Сейчас ей уже лучше.

Однако внучка Екатерина убеждена, что мать специально отправила бабушку в больницу, потому что хочет завладеть ее квартирой:

"Она была главой семьи, все держала в руках, но когда подкосилось ее здоровье, Эльвира захотела что-то сделать с квартирой бабушки. Эльвира считала, что в 2018 году бабушка даже не вернется из больницы, ведь та была в реанимации в тяжелом состоянии".

Когда Екатерина приехала навестить Лидию Николаевну, она была в инвалидном кресле.