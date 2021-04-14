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На слуху: Антонова рассказала о смерти сына

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Антонова рассказала о смерти сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я поступил гадко": Козловский объявил о разрыве с Зуевой

Данила Козловский в эфире YouTube-шоу "А поговорить?" объявил о разрыве с Ольгой Зуевой. Актер отметил, что не хотел бы вдаваться в детали расставания.

Джанабаева родила Меладзе третьего ребенка

@meladzevalerian
Валерий Меладзе объявил о рождении третьего ребенка от Альбины Джанабаевой. Около месяца назад в своем Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что они с музыкантом ждут пополнения.

76-летнего Юрия Антонова запечатлели с юной пассией

76-летний Юрий Антонов на премьере картины Данилы Козловского "Чернобыль" появился с юной девушкой. В СМИ отметили, что спутница музыканта крайне хороша собой.

"Ни разу не взяла на руки": Антонова рассказала о смерти сына

@n.antonova
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти своего младшего сына. Младенец умер, когда ему исполнилось два месяца.

Что случилось с Михаилом Шуфутинским

Стало известно, что Михаил Шуфутинский, прожив всю жизнь в Америке, возвращается в Россию. На днях певцу шансона исполнилось 73 года.
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