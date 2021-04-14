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На слуху: Антонова рассказала о смерти сына
Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
"Я поступил гадко": Козловский объявил о разрыве с Зуевой
РИА Новости
Данила Козловский
в эфире YouTube-шоу "А поговорить?" объявил о разрыве с
Ольгой Зуевой
. Актер отметил, что не хотел бы вдаваться в детали расставания.
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Джанабаева родила Меладзе третьего ребенка
@meladzevalerian
Валерий Меладзе
объявил о рождении третьего ребенка от Альбины Джанабаевой. Около месяца назад в своем Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что они с музыкантом ждут пополнения.
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76-летнего Юрия Антонова запечатлели с юной пассией
РИА Новости
76-летний
Юрий Антонов
на премьере картины Данилы Козловского "Чернобыль" появился с юной девушкой. В СМИ отметили, что спутница музыканта крайне хороша собой.
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"Ни разу не взяла на руки": Антонова рассказала о смерти сына
@n.antonova
Актриса
Наталия Антонова
впервые рассказала о смерти своего младшего сына. Младенец умер, когда ему исполнилось два месяца.
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Что случилось с Михаилом Шуфутинским
globallookpress.com
Стало известно, что
Михаил Шуфутинский
, прожив всю жизнь в Америке, возвращается в Россию. На днях певцу шансона исполнилось 73 года.
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РИА Новости
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