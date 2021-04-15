Вдовец Легкоступовой озвучил общую сумму ее долгов

Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что поставил перед собой цель закрыть все долги покойной жены, певицы Валентины Легкоступовой.

Фото: @legkostupovavalentina @legkostupovavalentina

«В общей сложности у нее около четырех миллионов рублей долгов. Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит два миллиона шестьсот тысяч рублей. Наверное, придется продавать и квартиру, чтобы раздать все за Валентину. Выйти в нули лично мне было бы очень хорошо».

Как отметил Фирсов, его жена была при жизни вся закредитована. И машину, и квартиру она приобретала в кредит. Кроме того, исполнительница брала деньги в долг, чтобы выучить в институте своего сына Матвея.

Также исполнительница хита «Ягода-малина» была частой гостьей в микрозаймах. Сегодня ему в почтовый ящик приходят бумаги, что надо оплатить ее задолженности, сообщает «Собеседник».