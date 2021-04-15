Звания и мужчины: почему Пугачева и Ротару не любили друг друга

15 апреля легендарная Алла Пугачева отмечает день рождения. К очередному торжеству певица подходит с полным набором всех атрибутов счастья: успешная артистка, хорошая жена и мать, Примадонна российской эстрады. Как и любую артистку, Пугачеву двигала вперед безграничная любовь зрителей.

Фото: «Экспресс-газета» «Экспресс-газета»

Хотя один из мужей певицы Александр Стефанович однажды пошутил: «Не было бы Софии Ротару, Алла Пугачева бы не состоялась».

Софья Михайловна была ее главным стимулом.

В каждой шутке есть только доля шутки? Teleprogramma.pro вспоминает, как развивались отношения двух див. Соперничество эстрадных звезд берет свои истоки еще в 70-х годах. Считается, что сначала на эстраде заговорили об Алле Пугачевой, но на самом деле это было не так. Две яркие артистки начали выступать на сцене практически одновременно, но первой звания стала получать именно София Ротару. Алла Пугачева и дизайнер Игорь Гуляев

«Ремонт надо сделать так, чтобы Сонька позавидовала»

Как вспоминал Александр Стефанович, две артистки представляли собой полные антиподы. София Ротару – скромная, верная одному любимому мужу, считалась образцом для подражания, а Алла Пугачева всегда была хулиганкой – смелой и отвязной. (Впрочем, благодаря этим качествам она пользовалась невероятным успехом у мужчин).

А София Михайловна сразу же обрела государственную поддержку. Практически в первые же годы своего появления на эстраде София Ротару начала получать разные награды. Как вспоминал Стефанович, за первые же композиции она была отмечена званиями: «Заслуженная артистка Молдавии», затем стала «Заслуженной артисткой Украины», потом получила Государственную премию, звание «Народная артистка СССР», приобрела дом в Ялте.

В то время как Алла Борисовна на протяжении десяти лет ездила по комсомольским стройкам, спала на раскладушке, посматривая на ведро вместо туалета.

Стефанович заметил, когда супруги получили собственное просторное жилье в 100 метров, артистка сказала, что ремонт в квартире так себе. И его нужно сделать таким образом, чтобы: «Сонька позавидовала». А вот завидовала ли сама «Сонька»?

Рассказал экс-муж Пугачевой и еще один случай. Однажды, когда Алла Пугачева уже получила всеобщее признание, она пришла на телевидение. Ее определили в гримерку, словно рассчитанную человек на сорок. Поскольку там переодевались одновременно и мужчины, и женщины, не обращая внимания друг на друга.

Алла Борисовна посетовала на то, что не может раздеваться в таких условиях, поскольку на нее будут все смотреть. После этого певице сказали, что она войдет в собственную гримерку только тогда, когда станет народной артисткой. Но потом добавили, что могут попросить Ротару пустить коллегу на стульчик в свою гримерку. София Михайловна возражать не стала.

Ротару украла у Пугачевой «Душу»?

Считается, что конфликт двух звезд обострило приглашение Софии Ротару в музыкальный фильм «Душа» Александра Стефановича, вышедший на экраны в 1981 году. Мол, таким образом Стефанович решил задеть тогда уже бывшую супругу.

Сам же Александр Стефанович опроверг это мнение, рассказав, что первоначально действительно планировал снять фильм с участием Пугачевой под названием «Рецитал». Но практически в первый же день артистка поругалась со съемочной группой. После этого инцидента работать с Аллой Борисовной коллектив отказался. А режиссер обратился к главной сопернице Пугачевой. Неудивительно, что в прессе еще долго появлялись заголовки, обыгрывающие название картины из разряда: «София Ротару украла «Душу» у Аллы Пугачевой.

Как Алла Борисовна «сватала» Кристину Орбакайте

Журналисты вообще выдвигали самые невероятные версии конфликта звезд. Например, в одном из светских изданий даже заявили, что якобы Алла Борисовна хотела выдать свою дочь Кристину Орбакайте замуж за сына Софии Ротару Руслана и пришла с этой просьбой к певице. На что Ротару ответила, что Руслан сам выберет избранницу исключительно по зову своего сердца. По слухам, Алла Борисовна очень обиделась на это заявление...

Как певицы пришли к личному счастью

Однако в 2009 году эстрадные дивы удивили поклонников, перепев хит группы «Тату» «Нас не догонят», вместе появились на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале. Так что ни о каком конфликте речи не шло. Но в 2012 году снова возникли слухи, что Алла Борисовна вычеркнула Софию Ротару из списка приглашенных на свои ежегодные «Рождественские встречи».

Евгения Гусева/ КП

Валерия Леонтьева и Впрочем, также появилась информация, что Примадонна не пригласила на концерт Иосифа Кобзона Александра Розенбаума . Впрочем, несмотря на разные слухи, подогреваемые СМИ, обе певицы никогда не позволяли говорить плохо о друг друге публично. Более того, Алла Пугачева отметила, что они даже дружат, а она сама всегда восхищалась коллегой по сцене. Как на самом деле складываются отношения двух артисток теперь, сказать сложно.

На публике они соблюдают все правила приличия. Да и поводов для зависти друг к другу сейчас у певиц точно нет. Алла Пугачева, получившая всевозможные регалии в профессии, около 20 лет счастлива в браке с Максимом Галкиным и детьми.

София Ротару же на всю жизнь отдала свое сердце супругу Анатолию Евдокименко , с которым познакомилась еще в 1968 году. В 70-х годах Евдокименко создал ансамбль «Червона рута», который аккомпанировал артистке на всех концертах. Впоследствии этот коллектив решил выступать самостоятельно, отделившись от самой Софии Ротару. Но Анатолий Евдокименко, конечно, выбрал жену, с которой продолжал ездить на гастроли. Так было до конца 90-х годов, пока супруг певицы не потерял здоровье. Последние пять лет своей жизни он пережил три инсульта.

Все это время София Ротару старалась уделять ему больше внимания: находила врачей, отказывалась от каких-то поездок, спешила быстрее с концертов домой. Певица успела попрощаться с супругом, когда он уже находился в коме, но на несколько секунд открыл глаза... Анатолия Евдокименко не стало в 2002 году. Впоследствии Софии Ротару приписывали множество романов, но ни один из них не подтвердился По всей вероятности, память о любимом муже она хранит до сих пор.