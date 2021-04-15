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"Займитесь своей жизнью": разозлившаяся Макеева ответила хейтерам

Стелла Шмель
9 минут назад
Актриса и певица Анастасия Макеева регулярно получает гневные комментарии от подписчиков в Instagram. Многие связывают это с грядущей свадьбой Макеевой и ее возлюбленного Романа Малькова. У ее избранника - четверо детей. После новостей о романе с новым мужчиной, Макееву стали называть разлучницей. Якобы, Мальков ушел из семьи ради нее, бросив жену и четверых отпрысков. Но сама артистка эту информацию опровергла, заявив, что бывшая жена сама его "потеряла".
"Займитесь своей жизнью": разозлившаяся Макеева ответила хейтерам
Фото: @makeevan@makeevan
Недавно артистка решила ответить всем хейтерам разом и опубликовала новый пост в своем профиле.
"Ваше мнение обо мне вы можете оставить при себе.Моя жизнь от вашего лая не изменится ,а вот себе воздух вы попортили.Я не обязана быть для вас хорошей или плохой.Безгрешные вы мои судьи!!!!",
- написала Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред).
"Я конечно не отец и даже не мать кормить кормить детей ,но мне не жалко с радостью накормлю.Писать мне про зарплату маленькую или большую Ромы или Светы или соседа или ещё кого-то бессмысленно ,я не волшебница и не могу поднять или опустить зарплату.Мне бы о своей позаботиться в театрах до сих пор по 50% зрителей.Вы взрослые люди,займитесь своей жизнью ,что вы тут как дети балаган устроили.Каждый день люди разводятся и женятся это жизнь.Позаботьтесь о себе ,о своей семье и покажите пример окружающим не лаем ,а делом",
- заключила она.
Звёзды,Анастасия Макеева,
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