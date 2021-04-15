"Займитесь своей жизнью": разозлившаяся Макеева ответила хейтерам

"Ваше мнение обо мне вы можете оставить при себе.Моя жизнь от вашего лая не изменится ,а вот себе воздух вы попортили.Я не обязана быть для вас хорошей или плохой.Безгрешные вы мои судьи!!!!",
"Я конечно не отец и даже не мать кормить кормить детей ,но мне не жалко с радостью накормлю.Писать мне про зарплату маленькую или большую Ромы или Светы или соседа или ещё кого-то бессмысленно ,я не волшебница и не могу поднять или опустить зарплату.Мне бы о своей позаботиться в театрах до сих пор по 50% зрителей.Вы взрослые люди,займитесь своей жизнью ,что вы тут как дети балаган устроили.Каждый день люди разводятся и женятся это жизнь.Позаботьтесь о себе ,о своей семье и покажите пример окружающим не лаем ,а делом",