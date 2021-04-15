Пригожин рассказал о потерях звезд из-за закрытия Турции

«Однозначно будут потери. Я просто знаю группу артистов, кто должен был поехать туда выступать на праздники традиционно, не буду называть их имена, можно посмотреть афишу, кто лишился работы и возможности. Я знаю, что у кого-то шесть было выступлений, у кого-то два, у кого-то четыре, у кого-то одно. Это потеря работы, всё просто. Понимаете как, это возможность кормить свою семью, своих сотрудников, это всё равно, что завтра, например, на работу не выйдут люди, которые убирают Москву, или люди, которые занимаются освещением в городе, и мы все будем жить в этой среде. У каждой профессии есть свои нюансы. У одного профессия – развлекать, у другого – точить деталь, у третьего – в футбол играть. Сегодня многие профессии благодаря отдельно взятым хайпожорам как-то девальвируются. Артисту важно работать, выступать, представьте себе, людям в течение года платили зарплату, никого не лишили возможности содержать свою семью, мы же тоже не можем бесконечно».