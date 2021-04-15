Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Пригожин рассказал о потерях звезд из-за закрытия Турции

Говорит Москва
13 минут назад
Многие планировали выступления на майские праздники в этой стране.
«Это потеря работы», – заявил продюсер в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
«Однозначно будут потери. Я просто знаю группу артистов, кто должен был поехать туда выступать на праздники традиционно, не буду называть их имена, можно посмотреть афишу, кто лишился работы и возможности. Я знаю, что у кого-то шесть было выступлений, у кого-то два, у кого-то четыре, у кого-то одно. Это потеря работы, всё просто. Понимаете как, это возможность кормить свою семью, своих сотрудников, это всё равно, что завтра, например, на работу не выйдут люди, которые убирают Москву, или люди, которые занимаются освещением в городе, и мы все будем жить в этой среде. У каждой профессии есть свои нюансы. У одного профессия – развлекать, у другого – точить деталь, у третьего – в футбол играть. Сегодня многие профессии благодаря отдельно взятым хайпожорам как-то девальвируются. Артисту важно работать, выступать, представьте себе, людям в течение года платили зарплату, никого не лишили возможности содержать свою семью, мы же тоже не можем бесконечно».
Ранее многие артисты жаловались на отсутствие заработка из-за пандемии коронавируса. В частности, певица Лолита заявляла, что в шоубизнесе «ничего оживать не стало» и после частичного снятия ограничений в конце января. Юморист Владимир Винокур предлагал ввести выплаты для государственных артистов. В Кремле сообщали, что меры поддержки для музыкантов не планируются.
Звёзды,Владимир Винокур,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители