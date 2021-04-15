"Когда дети подают на мать в суд — это ненормально"

Квартиру певице подарил ее отец, жилье площадью 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной оценивают в 200 миллионов рублей.

Певица сказала, что не против оставить квартиру детям, но те, считает Максакова, сейчас находятся в заложниках действий отца.