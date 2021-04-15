"Он еще летом угрожал, что будет мешать мне во всех делах, если я не отдам квартиру, не соглашусь ее подарить. Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней",
"Прячась за их спинами, Тюрин просто меня грабит, издевается. Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?! При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ",