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"Когда дети подают на мать в суд — это ненормально": у Максаковой отбирают квартиру

Стелла Шмель
3 часа назад
От певицы Марии Максаковой требуют отдать квартиру собственные дети. В Пресненский суд Москвы поступил иск, где истцами значатся сын и дочь артистки - Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс.
"Когда дети подают на мать в суд — это ненормально"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Максакова считает, что действиями на самом деле руководит экс-супруг певицы Владимир Тюрин, который будет представлять интересы детей по этому делу в суде.
Квартиру певице подарил ее отец, жилье площадью 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной оценивают в 200 миллионов рублей.
"Он еще летом угрожал, что будет мешать мне во всех делах, если я не отдам квартиру, не соглашусь ее подарить. Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней",
— рассказала изданию StarHit Максакова.
Певица сказала, что не против оставить квартиру детям, но те, считает Максакова, сейчас находятся в заложниках действий отца.
"Прячась за их спинами, Тюрин просто меня грабит, издевается. Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?! При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ",
— заявила певица.
Звёзды,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,
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