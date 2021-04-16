«Крыша моя съехала»: Агутин рассказал о публичной измене Варум

На конкурсе, который проходил в 2011 году, Леонид находился в состоянии алкогольного опьянения и решил публично поцеловаться с незнакомой брюнеткой. Тогда артиста не смутило и то, что супруга находилась рядом — в номере отеля. Папарацци запечатлели момент измены, после этого инцидента Варум думала насчет развода. Однако спустя несколько дней певица заявила, что о расставании не может идти и речи.