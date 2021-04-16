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«Мы были в состоянии развода»: Леонид Агутин рассказал о публичной измене

WomanHit.ruиещё 1
3 часа назад
Певец Леонид Агутин и певица Анжелина Варум счастливо живут в браке уже более двадцати лет. Однако и им пришлось столкнуться с кризисом в отношениях. Агутин решил рассказать в интервью для YouTube-канала Юрия Костина о публичной измене, после которой они были на грани развода.
«Крыша моя съехала»: Агутин рассказал о публичной измене Варум
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru
На конкурсе, который проходил в 2011 году, Леонид находился в состоянии алкогольного опьянения и решил публично поцеловаться с незнакомой брюнеткой. Тогда артиста не смутило и то, что супруга находилась рядом — в номере отеля. Папарацци запечатлели момент измены, после этого инцидента Варум думала насчет развода. Однако спустя несколько дней певица заявила, что о расставании не может идти и речи.
Спустя 10 лет Агутин решил рассказать, как все было на самом деле.
«Мы с женой до сих пор называем это видео „моим популярным видео“. Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — признался Леонид.
Знаменитость отметил, что после произошедшего старается больше не попадать в такие неприятные ситуации. По словам певца, он тогда был сильно уставшим после работы.
«С каждым из нас может произойти подобное. И когда ты смотришь со стороны на какое-то свое явно нетрезвое поведение, то твой размер личности нивелируется в этот момент. И ты это понимаешь, ты прямо видишь, как уменьшаешься-уменьшаешься на глазах. И все, что ты сделал до этого, становится мелким, а это, к сожалению, — главным. Сейчас стараюсь не допускать такого, вообще сторонюсь, боюсь публичных сборищ, потому что сил у меня уже еще меньше», — заключил Агутин.
Звёзды,Юрий Костин,Леонид Агутин,
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