Почему бывшая Тимати увлеклась исламом

Бывшая возлюбленная и мать сына рэпера Тимати Анастасия Решетова
вновь стала предметом шумных обсуждений в Сети. На этот раз пользователи заметили, как изменилась Анастасия после расставания с Тимуром. И даже заметили, что у 25-летней девушки появилось новое увлечение. И это не живопись или музыка, а другая религия.
Фото: @volkonskaya.reshetova@volkonskaya.reshetova
Так, девушка стала все чаще публиковать посты с намеком на ислам. В частности, она опубликовала фото, на котором позирует на фоне мечети в роскошном длинном платье и хиджабе.
"С наступающим Священным месяцем Рамадан! Для всех мусульман это важнейший месяц в году. Пусть Всевышний примет ваш пост! Ramadan Kareem...", — подписала она свое фото.
В комментариях многие мусульмане поблагодарили девушку за пожелания, но некоторые углядели в этом что-то "лицемерное"
"Так смешно когда звезды одевают мусульманские наряды, как будто это карнавальный костюм, половину фото в Instagram голые – как вообще смеет одевать это...", — написала одна из пользовательниц Сети.
Но только вот многие заметили, что откровенные снимки из Instagram-аккаунта Насти пропали. А модель стала чаще примерять платки и более скромно одеваться.
При этом девушка еще больше подогрела интерес к этой теме, опубликовав сториз, в котором рассказала, что решила тренироваться в спортзале перед Ифтаром (вечерний прием пищи во время Рамадана).
Это еще больше убедило подписчиков в том, что Решетова всерьез заинтересовалась мусульманством и даже решила соблюдать пост.
Конечно, многие стали искать причины возникновения новых взглядов у модели. Многие вспомнили, что недавно девушка показывала в Сети шикарные букеты цветов, которые она получала в подарок. Поэтому, скорее всего, у Решетовой появился новый влиятельный поклонник.
Многие считают, что, скорее всего, новый возлюбленный Анастасии исповедует ислам, и девушка именно поэтому заинтересовалась мусульманством.
Причем в Сети "ходят" две версии. По мнению некоторых, поклонник — казахстанский бизнесмен. Но многие уверены, что Настя встречается с влиятельным мужчиной из Чеченской республики.