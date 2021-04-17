Почему бывшая Тимати увлеклась исламом

Бывшая возлюбленная и мать сына рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь стала предметом шумных обсуждений в Сети. На этот раз пользователи заметили, как изменилась Анастасия после расставания с Тимуром. И даже заметили, что у 25-летней девушки появилось новое увлечение. И это не живопись или музыка, а другая религия.

Фото: @volkonskaya.reshetova @volkonskaya.reshetova

Так, девушка стала все чаще публиковать посты с намеком на ислам. В частности, она опубликовала фото, на котором позирует на фоне мечети в роскошном длинном платье и хиджабе.

@volkonskaya.reshetova

"С наступающим Священным месяцем Рамадан! Для всех мусульман это важнейший месяц в году. Пусть Всевышний примет ваш пост! Ramadan Kareem...", — подписала она свое фото.

В комментариях многие мусульмане поблагодарили девушку за пожелания, но некоторые углядели в этом что-то "лицемерное"

"Так смешно когда звезды одевают мусульманские наряды, как будто это карнавальный костюм, половину фото в Instagram голые – как вообще смеет одевать это...", — написала одна из пользовательниц Сети.

Но только вот многие заметили, что откровенные снимки из Instagram-аккаунта Насти пропали. А модель стала чаще примерять платки и более скромно одеваться.

@volkonskaya.reshetova

@volkonskaya.reshetova

При этом девушка еще больше подогрела интерес к этой теме, опубликовав сториз, в котором рассказала, что решила тренироваться в спортзале перед Ифтаром (вечерний прием пищи во время Рамадана).

@volkonskaya.reshetova

Это еще больше убедило подписчиков в том, что Решетова всерьез заинтересовалась мусульманством и даже решила соблюдать пост.

Конечно, многие стали искать причины возникновения новых взглядов у модели. Многие вспомнили, что недавно девушка показывала в Сети шикарные букеты цветов, которые она получала в подарок. Поэтому, скорее всего, у Решетовой появился новый влиятельный поклонник.

Многие считают, что, скорее всего, новый возлюбленный Анастасии исповедует ислам, и девушка именно поэтому заинтересовалась мусульманством.