Виктория Дайнеко пожаловалась на живущего с диким животным соседа

Местные жители несколько раз просили хозяина животного отвезти его на содержание в спецприемник или по меньшей мере надевать на него намордник, так как пума уже нападала на собак других владельцев. Однако мужчина не согласился на подобные условия. В разговоре с журналистами Татаринцев отметил, что сам решит, где пума будет жить и гулять.