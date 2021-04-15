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Звезда «Фабрики звезд» пожаловалась на живущего с диким животным соседа

Lenta.ru
2 часа назад
Российская певица, звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко пожаловалась на своего соседа, который проживает в квартире вместе с диким животным. Артистка опасается за безопасность семьи и других жильцов, так как мужчина выгуливает пуму без намордника. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Виктория Дайнеко пожаловалась на живущего с диким животным соседа
Фото: РЕН ТВРЕН ТВ
Певица проживает в многоквартирном доме в районе Кутузовского проспекта. Один из жильцов, которого зовут Сергей Татаринцев, держит у себя в квартире пуму по кличке Геркулес. Мужчина выгуливает животное на детских площадках и делится кадрами с прогулок в сети. На протяжении нескольких месяцев Дайнеко пыталась решить вопрос и недавно написала заявление в прокуратуру.
«Я считаю, что должна быть обеспечена безопасность нам и нашим детям. Если для этого необходимо поместить пуму в питомник, значит, так должно оно быть», — заявила певица.
Местные жители несколько раз просили хозяина животного отвезти его на содержание в спецприемник или по меньшей мере надевать на него намордник, так как пума уже нападала на собак других владельцев. Однако мужчина не согласился на подобные условия. В разговоре с журналистами Татаринцев отметил, что сам решит, где пума будет жить и гулять.
В августе скандальная модель из Москвы Олеся Малибу пожаловалась на соседей, которые заставили общий коридор подъезда колясками и велосипедами. Она заявила, что специально выбирала здание с широким пролетом, а теперь он загроможден, что не соответствует правилам пожарной безопасности.
Звёзды,Виктория Дайнеко,Генпрокуратура РФ,
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