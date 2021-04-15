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На слуху: Козловский перечислил главные проблемы русских людей
Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Кончаловский призвал заплатить Абдуллиной за ремейк «Иронии судьбы»
globallookpress.com
В США снимут англоязычную версию фильма
Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы» — About Fate. Режиссером выступит
Марюс Вайсберг
. В картине снимутся голливудские актеры
Эмма Робертс
и
Томас Манн
.
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Дайнеко пожаловалась на живущего с диким животным соседа
РИА Новости
Российская певица и звезда «Фабрики звезд»
Виктория Дайнеко
пожаловалась на своего соседа, который проживает в квартире вместе с диким животным.
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«Когда дети подают на мать в суд — это ненормально»
globallookpress.com
От певицы
Марии Максаковой
требуют отдать квартиру собственные дети. В Пресненский суд Москвы поступил иск, где истцами значатся сын и дочь артистки — Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс.
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Пригожин рассказал о потерях звезд из-за закрытия Турции
@prigozhin_iosif
Ранее многие артисты жаловались на отсутствие заработка из-за пандемии коронавируса. В частности, певица Лолита заявляла, что в шоубизнесе «ничего оживать не стало» и после частичного снятия ограничений в конце января.
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Козловский перечислил главные проблемы русских людей
РИА Новости
Российский актер и режиссер
Данила Козловский
перечислил главные, по его мнению, проблемы русских людей. Этим он поделился в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».
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Эльдар Рязанов
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Данила Козловский
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РИА Новости
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