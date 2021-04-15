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На слуху: Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Козловский перечислил главные проблемы русских людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кончаловский призвал заплатить Абдуллиной за ремейк «Иронии судьбы»

В США снимут англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» — About Fate. Режиссером выступит Марюс Вайсберг. В картине снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

Дайнеко пожаловалась на живущего с диким животным соседа

Российская певица и звезда «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко пожаловалась на своего соседа, который проживает в квартире вместе с диким животным.

«Когда дети подают на мать в суд — это ненормально»

От певицы Марии Максаковой требуют отдать квартиру собственные дети. В Пресненский суд Москвы поступил иск, где истцами значатся сын и дочь артистки — Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс.

Пригожин рассказал о потерях звезд из-за закрытия Турции

@prigozhin_iosif
Ранее многие артисты жаловались на отсутствие заработка из-за пандемии коронавируса. В частности, певица Лолита заявляла, что в шоубизнесе «ничего оживать не стало» и после частичного снятия ограничений в конце января.

Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Российский актер и режиссер Данила Козловский перечислил главные, по его мнению, проблемы русских людей. Этим он поделился в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».
Звёзды,Марюс Вайсберг,Мария Максакова-Игенбергс,Эмма Робертс,Виктория Дайнеко,Томас Манн,Эльдар Рязанов,Данила Козловский,РИА Новости,
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