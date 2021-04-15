На слуху: Козловский перечислил главные проблемы русских людей

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Ранее многие артисты жаловались на отсутствие заработка из-за пандемии коронавируса. В частности, певица Лолита заявляла, что в шоубизнесе «ничего оживать не стало» и после частичного снятия ограничений в конце января.