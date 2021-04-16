«Светится в желтухе»: Шоуа рассказал, почему распалась группа «Непара»

В проекте «Загугли звезду» — новый знаменитый герой. На этот раз ответы о себе на самые популярные запросы поклонников в Сети дает экс-солист группы «Непара» Александр Шоуа

Дуэт с певицей Викторией Талышинской , образованный как группа «Непара» в 2002 году, принес артистам небывалую популярность. За свою историю творческий союз распадался несколько раз. И в 2019 году проект закрылся окончательно. Но Шоуа в начале 2020 года приобрел права на бренд и весь репертуар группы, среди которого такие хиты, как «Другая семья», «Они знакомы давно», «Плачь и смотри».

Первый раз группа распалась в 2012 году, когда Шоуа решил строить сольную карьеру и ушел в одиночное плавание.

«Я понимаю, когда я уходил она пыталась найти мне замену, — вспомнил Шоуа. — Я ей замену не искал, просто взял двух девочек, которые очень хорошо поют. Они блестяще справляются со своей задачей, у них горят глаза, я вижу энтузиазм, которого давно не видел в своей партнерше».

Еще одно прекращение сотрудничества случилось в 2018 году. Но вскоре группа снова дала несколько концертов. Спустя год, в 2019-м, вышло официальное сообщение о распаде дуэта. Шоуа рассказал, что стало причиной этих разрывов.

«Представьте себе, что вы знаете человека много лет, и знаете его творческие возможности и потенциал. Но понимаете, что много изменить невозможно, есть точка невозврата в возможностях. Вы живете жизнь, а ваш партнер все время куда-то опаздывает, все время светится в какой-то желтухе, не делает многое из того, что делаете вы. Не участвует в каких-то репетициях, в процессе создания чего-то. Не потому что не может, а просто не хочет», — высказался артист.