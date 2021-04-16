«Светится в желтухе»: Шоуа рассказал, почему распалась группа «Непара»

«Я понимаю, когда я уходил она пыталась найти мне замену, — вспомнил Шоуа. — Я ей замену не искал, просто взял двух девочек, которые очень хорошо поют. Они блестяще справляются со своей задачей, у них горят глаза, я вижу энтузиазм, которого давно не видел в своей партнерше».
«Представьте себе, что вы знаете человека много лет, и знаете его творческие возможности и потенциал. Но понимаете, что много изменить невозможно, есть точка невозврата в возможностях. Вы живете жизнь, а ваш партнер все время куда-то опаздывает, все время светится в какой-то желтухе, не делает многое из того, что делаете вы. Не участвует в каких-то репетициях, в процессе создания чего-то. Не потому что не может, а просто не хочет», — высказался артист.