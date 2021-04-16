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«Если уйдешь, убью»: третья жена Шукшина вспомнила об издевательствах

Даня Виттиг
1 час назад
Лидии Чащиной уже уже 79 лет, но она до сих пор с ужасом вспоминает о недолгой семейной жизни с известным актером Василием Шукшиным. Об этом сообщает Starhit.
«Если уйдешь, убью»: третья жена Шукшина вспомнила об издевательствах
Фото: кадр из фильма "Калина Красная"кадр из фильма "Калина Красная"
До союза с Чащиной Василий Макарович был женат дважды.
«Для меня Шукшин — это первая сигарета, первая рюмка водки, первый аборт, первая оплеуха, первое унижение и первая подлость. С годами злость прошла, а обида и горечь, видно, до конца дней со мной будут. Ни одной женщине, говорящей, что испытала с ним счастье, не поверю! Когда мы познакомились, за мной красиво ухаживал летчик: цветы дарил, фруктами угощал. Но я почему-то выбрала взъерошенного парня в гимнастерке, у которого из кармана всегда торчала бутылка портвейна, водки или перцовки», — сейчас вспоминает 79-летняя Чащина.
Шукшин был ветреным, не пропускал практически ни одной юбки, но супругу при этом ревновал. А когда напивался, терял человеческий облик.
«Забеременела я на третьем году совместной жизни. Отношения уже летели в тартарары. Другого варианта не было Нашли медсестру, которая решилась сделать операцию на дому. Я очень переживала, боялась. А Вася равнодушно приговаривал: «У нас в деревне это спицами делают!» Потом его переклинило: «Ты аборт сделала, потому что забеременела не от меня!». И опять драка, мат Орал: «Если уйдешь от меня, убью, сука!» Но я ушла. Счастья с другими не нашла. Но рада, что этот жестокий, эгоистичный, неуравновешенный человек исчез из моей жизни», — поделилась Чащина.
Лидия Александровна жаловалась на Шукшина в партком, и это испортило ей карьеру, так как в то время он уже был известным человеком. Тогда мастер курса Сергей Герасимов первый раз в жизни настоял на том, чтобы его ученицу исключили из вуза.
Ранее "Рамблер" сообщал, что думает Шукшина о Серебрякове.
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