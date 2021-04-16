«Если уйдешь, убью»: третья жена Шукшина вспомнила об издевательствах

«Для меня Шукшин — это первая сигарета, первая рюмка водки, первый аборт, первая оплеуха, первое унижение и первая подлость. С годами злость прошла, а обида и горечь, видно, до конца дней со мной будут. Ни одной женщине, говорящей, что испытала с ним счастье, не поверю! Когда мы познакомились, за мной красиво ухаживал летчик: цветы дарил, фруктами угощал. Но я почему-то выбрала взъерошенного парня в гимнастерке, у которого из кармана всегда торчала бутылка портвейна, водки или перцовки», — сейчас вспоминает 79-летняя Чащина.
«Забеременела я на третьем году совместной жизни. Отношения уже летели в тартарары. Другого варианта не было Нашли медсестру, которая решилась сделать операцию на дому. Я очень переживала, боялась. А Вася равнодушно приговаривал: «У нас в деревне это спицами делают!» Потом его переклинило: «Ты аборт сделала, потому что забеременела не от меня!». И опять драка, мат Орал: «Если уйдешь от меня, убью, сука!» Но я ушла. Счастья с другими не нашла. Но рада, что этот жестокий, эгоистичный, неуравновешенный человек исчез из моей жизни», — поделилась Чащина.