«Превратился в тирана»: Ангарская рассказала о разводе с иорданцем

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская впервые откровенно рассказала о разводе с супругом. Она отметила, что раньше не хотела об этом говорить. Ее избранником был иорданец Раед Бани. Они познакомились в соцсетях, и вскоре артистка поехала к возлюбленному. Их роман быстро закончился свадьбой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ангарская призналась, что хотела выйти замуж раз и навсегда. Она сильно влюбилась в Бани, но почти сразу же после оформления отношений ее супруг изменился. Он постоянно устраивал скандалы и унижал ее.

— Мой развод не был инициирован мужем — это было только мое решение. Никто из нас не нашел кого-то на стороне. Мой супруг превратился в тирана, и я не могла в этом больше существовать: развиваться, работать, быть счастливой женщиной и хорошей матерью. Я его очень сильно любила. Когда я писала заявление на развод, у меня лились слезы градом, — рассказала юмористка в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Также она добавила, что бывший супруг часто устраивал ей сцены ревности без повода. Мог разбудить ночью и начать скандалить. При этом семью содержала только Ангарская, Бани нигде не работал.

Пара развелась в 2019 году, прожив в браке пять лет. Они продолжают общаться из-за общего сына Давида, которому осенью исполнится шесть лет.