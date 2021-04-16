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«Превратился в тирана»: Надежда Ангарская рассказала подробности развода с мужем

Вечерняя Москваиещё 1
29 минут назад
Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская впервые откровенно рассказала о разводе с супругом. Она отметила, что раньше не хотела об этом говорить. Ее избранником был иорданец Раед Бани. Они познакомились в соцсетях, и вскоре артистка поехала к возлюбленному. Их роман быстро закончился свадьбой.
«Превратился в тирана»: Ангарская рассказала о разводе с иорданцем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Ангарская призналась, что хотела выйти замуж раз и навсегда. Она сильно влюбилась в Бани, но почти сразу же после оформления отношений ее супруг изменился. Он постоянно устраивал скандалы и унижал ее.
— Мой развод не был инициирован мужем — это было только мое решение. Никто из нас не нашел кого-то на стороне. Мой супруг превратился в тирана, и я не могла в этом больше существовать: развиваться, работать, быть счастливой женщиной и хорошей матерью. Я его очень сильно любила. Когда я писала заявление на развод, у меня лились слезы градом, — рассказала юмористка в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Также она добавила, что бывший супруг часто устраивал ей сцены ревности без повода. Мог разбудить ночью и начать скандалить. При этом семью содержала только Ангарская, Бани нигде не работал.
Пара развелась в 2019 году, прожив в браке пять лет. Они продолжают общаться из-за общего сына Давида, которому осенью исполнится шесть лет.
Артистка призналась, что у нее уже появились новые отношения, в которых она чувствует себя счастливой, но замуж выходить пока не торопится.
Звёзды,Надежда Ангарская,
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