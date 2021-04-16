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«Получает чудовищные деньги»: Леонид Якубович назвал зарплату своей внучки в «Макдональдсе»

Teleprogramma.proиещё 1
4 часа назад
Телеведущий Леонид Якубович признался, что его внучка Софья, которой в этом году исполнится 21 год, работает в ресторане быстрого питания «Макдональдс» и ей очень нравится там трудиться.
Якубович назвал зарплату своей внучки в «Макдональдсе»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Внучка работает в «Макдоналдсе», получает чудовищные деньги - 12 тысяч рублей. Я ей говорил: «Давай найдем работу получше». Но ей нравится, ну пусть работает».
По словам ведущего программы «Поле чудес», его дочь Варвара, которая всего на два года старше Софьи, тоже рвется на работу. Хочет трудиться, то в парикмахерской, то продавцом. Он попросил ее спокойно окончить институт, пройти магистратуру, а уже потом делать жизненный выбор, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что дочь Варвара появилась у Якубовича в третьем браке с Мариной Видовой. Внучка Софья – дочь его сына Артема от второго союза.
Звёзды,Леонид Якубович,McDonald's,Комсомольская правда,
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