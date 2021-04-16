Якубович назвал зарплату своей внучки в «Макдональдсе»

«Внучка работает в «Макдоналдсе», получает чудовищные деньги - 12 тысяч рублей. Я ей говорил: «Давай найдем работу получше». Но ей нравится, ну пусть работает».
По словам ведущего программы «Поле чудес», его дочь Варвара, которая всего на два года старше Софьи, тоже рвется на работу. Хочет трудиться, то в парикмахерской, то продавцом. Он попросил ее спокойно окончить институт, пройти магистратуру, а уже потом делать жизненный выбор, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что дочь Варвара появилась у Якубовича в третьем браке с Мариной Видовой. Внучка Софья – дочь его сына Артема от второго союза.