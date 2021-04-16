«Жить осталось не так уж много»: Крючкова за месяц перенесла две терапии

Актриса Светлана Крючкова уже шесть лет борется с раком, тяжелым недугом. Гормональная, лучевая и химиотерапия не дают звезде фильма «Большая перемена» часто появляться на публике.
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
Но на днях она вышла на связь: презентовала во МХАТе имени Горького свою новую книгу онлайн. Посредством видеотрансляции 70-летняя женщина рассказала не только о мемуарах, но и своем страшном недуге, который она обсуждает вполне спокойно.
«Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки», — цитирует артистку «Комсомольская правда».
Крючкова отметила, что только за последний месяц она прошла два курса гормональной терапии.
Напомним, что рак четвертой стадии обнаружили у актрисы шесть лет назад, причем случайно. Женщина полетела в Германию, где ей удалили опухоль, но никто из медиков не брался утверждать, что пациентка выживет. К счастью, болезнь до сих пор не смогла сломить дух Светланы и звезда продолжает трудиться.