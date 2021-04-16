Якубович назвал зарплату своей внучки в «Макдональдсе»

Леонид Якубович признался, что его двадцатилетняя внучка Софья работает в ресторане быстрого питания «Макдональдс». По словам ведущего, ей нравится работать в заведении.
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«Внучка работает в «Макдоналдсе», получает чудовищные деньги - 12 тысяч рублей. Я ей говорил: «Давай найдем работу получше». Но ей нравится, ну пусть работает».
Ведущий уверяет, что его дочь Варвара, которая всего на два года старше Софьи, тоже рвется на работу. Хочет трудиться, то в парикмахерской, то продавцом. Он попросил ее спокойно окончить институт, пройти магистратуру, а уже потом делать жизненный выбор. Его слова передает «Комсомольская правда».
Дочь Варвара появилась у Якубовича в третьем браке с Мариной Видовой. Внучка Софья – дочь его сына Артема от второго союза.