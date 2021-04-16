Якубович назвал зарплату своей внучки в «Макдональдсе»

Ведущий уверяет, что его дочь Варвара, которая всего на два года старше Софьи, тоже рвется на работу. Хочет трудиться, то в парикмахерской, то продавцом. Он попросил ее спокойно окончить институт, пройти магистратуру, а уже потом делать жизненный выбор. Его слова передает «Комсомольская правда».