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«Крыша моя съехала»: Агутин рассказал о публичной измене Варум

Даня Виттиг
1 час назад
Певец Леонид Агутин и певица Анжелина Варум живут в браке уже более двадцати лет. Однако и эту пару не обошел стороной кризис в отношениях. Агутин рассказал о публичной измене, которая чуть не привела в разводу. Интервью появилось на YouTube-канале Юрия Костина.
В 2011 году Леонид находился в состоянии алкогольного опьянения и участвовал в конкурсе, где публично поцеловал незнакомую брюнетку. Артиста ничуть не смутило и то, что супруга находилась рядом — в номере отеля.
Варум увидела фотографии измены в Сети и даже думала о разводе, но через пару дней конфликт утих.
«Мы с женой до сих пор называем это видео „моим популярным видео“. Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода», — признался Леонид.
Агутин отметил, что после инцидента с поклонницей он старается не попадать в подобные ситуации.
«С каждым из нас может произойти подобное. И когда ты смотришь со стороны на какое-то свое явно нетрезвое поведение, то твой размер личности нивелируется в этот момент. И ты это понимаешь, ты прямо видишь, как уменьшаешься-уменьшаешься на глазах. И все, что ты сделал до этого, становится мелким, а это, к сожалению, — главным. Сейчас стараюсь не допускать такого, вообще сторонюсь, боюсь публичных сборищ, потому что сил у меня уже еще меньше», — заключил Агутин.
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