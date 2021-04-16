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Лариса Рубальская раскрыла секрет, как женщине выйти замуж

Вечерняя Москва
44 минуты назад
Поэтесса и автор популярных песен Лариса Рубальская назвала способ выйти замуж тем женщинам, которые очень этого хотят. В интервью Елене Ханге она ответила на вопрос, есть ли какой-то секрет для дам, мечтающих о муже.
Лариса Рубальская раскрыла секрет, как женщине выйти замуж
Фото: Youtube /«ХанГость»Youtube /«ХанГость»
— Искать, как я когда-то в молодости. Как моя близкая подруга говорит: «Когда Лариске было 30 лет, она вместо приветствия говорила, что хочет замуж». Раньше сватали и сейчас нормально, — считает поэтесса.
Она отметила, что первый ее брак по любви закончился через четыре года, а второй брак по договоренности продлился 30 лет.
— Наша договоренность быстро переросла в нежность, дружбу, надежду. Страсти безумной не было, но к концу нашей жизни это была воистину любовь, — объяснила Рубальская.
Видео опубликовано на YouTube-канале «ХанГость».
Звёзды,Лариса Рубальская,
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