Лариса Рубальская раскрыла секрет, как женщине выйти замуж

Поэтесса и автор популярных песен Лариса Рубальская назвала способ выйти замуж тем женщинам, которые очень этого хотят. В интервью Елене Ханге она ответила на вопрос, есть ли какой-то секрет для дам, мечтающих о муже.

Фото: Youtube /«ХанГость» Youtube /«ХанГость»

— Искать, как я когда-то в молодости. Как моя близкая подруга говорит: «Когда Лариске было 30 лет, она вместо приветствия говорила, что хочет замуж». Раньше сватали и сейчас нормально, — считает поэтесса.

Она отметила, что первый ее брак по любви закончился через четыре года, а второй брак по договоренности продлился 30 лет.

— Наша договоренность быстро переросла в нежность, дружбу, надежду. Страсти безумной не было, но к концу нашей жизни это была воистину любовь, — объяснила Рубальская.