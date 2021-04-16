Самые необычные места, где звезды занимались сексом

и они даже поделились воспоминаниями. Страсть настигает внезапно Некоторым людям кровь приливает в интимные зоны настолько стремительно, что у них нет силы дотерпеть до дома — приходится находить первое попавшееся место. Другие же сексом в публичном месте удовлетворяют свои давние фантазии. Хотите узнать, кто из отечественных и зарубежных звезд не побоялся быть пойманным?

Настя Каменских

Анджелина Джоли

Айза Анохина

Юлия Хлынина

Актриса вспомнила, как снималась в фильме «Дуэлянт» и какую критику интимной сцены увидела после: «*** [заниматься сексом] в карете было мегауместно, в тот момент, когда мы работали над этим. Удивительно, что кино не всегда то, что ты конкретно снимаешь и задумываешь. Это еще и постпродакшен плюс ответная реакция зрителей, которые находятся здесь и сейчас в том временном или политическом срезе». А раз уж зашел разговор, девушка поделилась подробностями своей жизни — самый необычный ее секс был в лодке: «Не рекомендую. Там нет точки опоры, она скользит по воде, и это ужасно неудобно. Не знаю, как снимают это в кино: лодка, закат, розовые блики на воде, женщину красиво раздевают, весла падают — и всё так круто Но по факту это просто дико неудобно. Всё деревянное, всё впивается в кожу, еще внизу лодка подтекает».