Самые необычные места, где звезды занимались сексом

и они даже поделились воспоминаниями. Страсть настигает внезапно Некоторым людям кровь приливает в интимные зоны настолько стремительно, что у них нет силы дотерпеть до дома — приходится находить первое попавшееся место. Другие же сексом в публичном месте удовлетворяют свои давние фантазии. Хотите узнать, кто из отечественных и зарубежных звезд не побоялся быть пойманным?
В блиц-опросе от блогеа Олега Машуковского первый вопрос был про опыт секса в общественных местах. «Конечно!» — с улыбкой ответила Настя
, сделав пикантную паузу. Также звезда подтвердила, что танцевала для любимого человека стриптиз. Вообще, Насте не свойственно стеснение — она всегда открыто говорит об историях своей жизни, хотя и старается держать некую дистанцию с поклонниками.
В шоу «Проверка» Айза
откровенно рассказала об опыте первого свидания с Олегом. По ее словам, она поцеловала будущего парня, а тот достал свой половой орган. «Мы пошли в кино, но так и не дошли, просто *** [занялись сексом] в тачке и разошлись», — вспомнила она. Айза похвалилась, что Майами — настоящий половой гигант, и для пары это было одним из общих интересов, ведь блогер сама не против интима. Жаль, что они уже расстались
Актриса вспомнила, как снималась в фильме «Дуэлянт» и какую критику интимной сцены увидела после: «*** [заниматься сексом] в карете было мегауместно, в тот момент, когда мы работали над этим. Удивительно, что кино не всегда то, что ты конкретно снимаешь и задумываешь. Это еще и постпродакшен плюс ответная реакция зрителей, которые находятся здесь и сейчас в том временном или политическом срезе». А раз уж зашел разговор, девушка поделилась подробностями своей жизни — самый необычный ее секс был в лодке: «Не рекомендую. Там нет точки опоры, она скользит по воде, и это ужасно неудобно. Не знаю, как снимают это в кино: лодка, закат, розовые блики на воде, женщину красиво раздевают, весла падают — и всё так круто Но по факту это просто дико неудобно. Всё деревянное, всё впивается в кожу, еще внизу лодка подтекает».
«Я не могу сказать, что это норма, и все должны так делать, но я также не могу сказать, что этого у меня не было», — признался он
про публичный секс в интервью, как пишут Дни.ру. К актеру буквально липнут дамы, хотя сам он не в восторге от мимолетных связей. Милош считает, что достойную избранницу нужно завоевывать, при этом сама она должна быть чуть недоступной.
Блогер гордится своим союзом с парнем по имени Олег. По ее словам, у ее мужчины внушительных размеров половой орган, который полностью ее удовлетворяет в интимных отношениях. Разоткровенничавшись во время интервью с Бастой, она рассказала об опыте секса в публичных местах. «Секс в общественном месте с Олегом был очень много раз. В дорогих ресторанах, на съемках, в машинах. Это круто», — считает Дарья.