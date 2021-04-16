Екатерину Андрееву разозлило закрытие авиасообщения с Турцией

Дело в том, что Андреева со своей семьей отдыхала в ЮАР. В Москву возвращалась через Стамбул. По ее словам - не обошлось без приключений. Телеведущая разозлилась настолько, что не смогла сдержать эмоций. Она записала несколько сториз, которые уже исчезли из Instagram, потому что видимы лишь 24 часа, но Telegram-канал "Только никому..." приводит скрины этих публикаций.