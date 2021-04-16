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Екатерину Андрееву разозлило закрытие авиасообщения с Турцией

Стелла Шмель
2 часа назад
Телеведущая Екатерина Андреева столкнулась со сложностями из-за внезапного закрытия авиасообщения между Россией и Турцией.
Екатерину Андрееву разозлило закрытие авиасообщения с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дело в том, что Андреева со своей семьей отдыхала в ЮАР. В Москву возвращалась через Стамбул. По ее словам - не обошлось без приключений. Телеведущая разозлилась настолько, что не смогла сдержать эмоций. Она записала несколько сториз, которые уже исчезли из Instagram, потому что видимы лишь 24 часа, но Telegram-канал "Только никому..." приводит скрины этих публикаций.
Андреева считает, что ситуация с закрытием авиасообщения - вопиющий случай, требующий разбирательств, а чиновники не отвечают за свои же слова.
Звёзды,Михаил Ефремов,Екатерина Андреева,
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