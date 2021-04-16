Совсем не просто: для кого из звезд беременность оказалась испытанием

Ожидание малыша не всегда бывает радужным.

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Для некоторых женщин ожидание малыша — прекрасное время, которое вспоминаешься с улыбкой даже через несколько лет после родов.

Однако есть и случаи, когда беременность оборачивается сущим кошмаром для будущей мамочки, причем это может произойти абсолютно с любой женщиной, в том числе и суперзвездой. Мы решили собрать селебритис, которые в свое время не могли похвастаться спокойной беременностью.

Серена Уильямс

Беременность Уильямс протекала не так гладко, как хотелось бы — теннисистке поставили диагноз «легочная эмболия» еще в 2011 году, что означает высокую вероятность образования тромбов. Была очень высокая вероятность осложнений в случае, если с сосудами будут серьезные проблемы на последних сроках беременности. Спортсменку положили на сохранение — понервничать все же пришлось — к счастью, ребенок родился вполне здоровым и маму с малышкой совсем скоро выписали домой.

Ким Кардашьян

Главный трендсеттер Голливуда — Ким Кардашьяш — также не смогла спокойно провести 9 месяцев, ожидая прибавления в семействе. Дело в том, что у Ким постоянно поднималось давление, кроме того, звезда боролась с отечностью. Врачи назначали девушке в обоих случаях беременности специальные препараты, которые улучшали кровообращение. В третий раз Кардашьян не рискнула здоровьем, поэтому малышку вынашивала сур рогатная мать.

Гвинет Пэлтроу

Актриса уже трижды мама, и в первые два раза у Гвинет не возникало мысли, что с беременностью в принципе могут возникнуть проблемы. Однако, забеременев, актриса не смогла выносить малыша — случился выкидыш, который сопровождался такими серьезными осложнениями, что Пэлтроу пришлось спасать целой бригаде врачей. Дальнейших попыток забеременеть Гвинет не предпринимала.

Мадонна