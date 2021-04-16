Совсем не просто: для кого из звезд беременность оказалась испытанием

Ожидание малыша не всегда бывает радужным.
Для некоторых женщин ожидание малыша — прекрасное время, которое вспоминаешься с улыбкой даже через несколько лет после родов.
Однако есть и случаи, когда беременность оборачивается сущим кошмаром для будущей мамочки, причем это может произойти абсолютно с любой женщиной, в том числе и суперзвездой. Мы решили собрать селебритис, которые в свое время не могли похвастаться спокойной беременностью.
Серена Уильямс
Беременность Уильямс
протекала не так гладко, как хотелось бы — теннисистке поставили диагноз «легочная эмболия» еще в 2011 году, что означает высокую вероятность образования тромбов. Была очень высокая вероятность осложнений в случае, если с сосудами будут серьезные проблемы на последних сроках беременности. Спортсменку положили на сохранение — понервничать все же пришлось — к счастью, ребенок родился вполне здоровым и маму с малышкой совсем скоро выписали домой.
Ким Кардашьян
Главный трендсеттер Голливуда — Ким Кардашьяш — также не смогла спокойно провести 9 месяцев, ожидая прибавления в семействе. Дело в том, что у Ким постоянно поднималось давление, кроме того, звезда боролась с отечностью. Врачи назначали девушке в обоих случаях беременности специальные препараты, которые улучшали кровообращение. В третий раз Кардашьян
не рискнула здоровьем, поэтому малышку вынашивала суррогатная мать.
Актриса уже трижды мама, и в первые два раза у Гвинет
не возникало мысли, что с беременностью в принципе могут возникнуть проблемы. Однако, забеременев, актриса не смогла выносить малыша — случился выкидыш, который сопровождался такими серьезными осложнениями, что Пэлтроу пришлось спасать целой бригаде врачей. Дальнейших попыток забеременеть Гвинет не предпринимала.
Мадонна
Поп-королева кардинально сменила пищевые привычки во время первой беременности — артистка употребляла столько фастфуда, сколько могла, хотя до этого момента всегда придерживалась диеты, позволяющей ей оставаться в отличной форме долгие годы. Ничего удивительного, что Мэдж набрала почти половину от своего обычного веса. Кроме того, во время родов артистке пришлось дополнительно попереживать, так как малыш никак не хотел появляться на свет, врачам пришлось оперировать певицу.