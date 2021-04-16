На слуху: Якубович назвал зарплату внучки в «Макдональдсе»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Телеведущая Екатерина Андреева столкнулась со сложностями из-за внезапного закрытия авиасообщения между Россией и Турцией.
Дело в том, что Андреева со своей семьей отдыхала в ЮАР. В Москву возвращалась через Стамбул. По ее словам - не обошлось без приключений.
кадр из фильма "Калина Красная"
Лидии Чащиной уже уже 79 лет, но она до сих пор с ужасом вспоминает о недолгой семейной жизни с известным актером Василием Шукшиным.
Леонид Якубович признался, что его двадцатилетняя внучка Софья работает в ресторане быстрого питания «Макдональдс». По словам ведущего, ей нравится работать в заведении.
Дочь Михаила Ефремова, которой при рождении дали имя Анна Мария, решила его сменить.
Сейчас девушке 20 лет. Уже продолжительное время она не относит себя ни к одному из полов и называет себя гендерно небинарным человеком.
Певец Леонид Агутин и певица Анжелина Варум живут в браке уже более двадцати лет. Однако и эту пару не обошел стороной кризис в отношениях. Агутин рассказал о публичной измене, которая чуть не привела в разводу. Интервью появилось на YouTube-канале Юрия Костина.