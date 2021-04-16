На слуху: Якубович назвал зарплату внучки в «Макдональдсе»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Телеведущая Екатерина Андреева столкнулась со сложностями из-за внезапного закрытия авиасообщения между Россией и Турцией.

Дело в том, что Андреева со своей семьей отдыхала в ЮАР. В Москву возвращалась через Стамбул. По ее словам - не обошлось без приключений.

кадр из фильма "Калина Красная"

Лидии Чащиной уже уже 79 лет, но она до сих пор с ужасом вспоминает о недолгой семейной жизни с известным актером Василием Шукшиным.

кадр из передачи

Леонид Якубович признался, что его двадцатилетняя внучка Софья работает в ресторане быстрого питания «Макдональдс». По словам ведущего, ей нравится работать в заведении.

Дочь Михаила Ефремова, которой при рождении дали имя Анна Мария, решила его сменить.

Сейчас девушке 20 лет. Уже продолжительное время она не относит себя ни к одному из полов и называет себя гендерно небинарным человеком.

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