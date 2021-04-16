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На слуху: Якубович назвал зарплату внучки в «Макдональдсе»

Стелла Шмель
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Якубович назвал зарплату внучки в «Макдональдсе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Екатерину Андрееву разозлило закрытие авиасообщения с Турцией

Телеведущая Екатерина Андреева столкнулась со сложностями из-за внезапного закрытия авиасообщения между Россией и Турцией.
Дело в том, что Андреева со своей семьей отдыхала в ЮАР. В Москву возвращалась через Стамбул. По ее словам - не обошлось без приключений.

«Если уйдешь, убью»: третья жена Шукшина вспомнила об издевательствах

кадр из фильма "Калина Красная"
Лидии Чащиной уже уже 79 лет, но она до сих пор с ужасом вспоминает о недолгой семейной жизни с известным актером Василием Шукшиным.

Якубович назвал зарплату своей внучки в «Макдональдсе»

кадр из передачи
Леонид Якубович признался, что его двадцатилетняя внучка Софья работает в ресторане быстрого питания «Макдональдс». По словам ведущего, ей нравится работать в заведении.

Дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей

Дочь Михаила Ефремова, которой при рождении дали имя Анна Мария, решила его сменить.
Сейчас девушке 20 лет. Уже продолжительное время она не относит себя ни к одному из полов и называет себя гендерно небинарным человеком.

«Крыша моя съехала»: Агутин рассказал о публичной измене Варум

@agutinleonid
Певец Леонид Агутин и певица Анжелина Варум живут в браке уже более двадцати лет. Однако и эту пару не обошел стороной кризис в отношениях. Агутин рассказал о публичной измене, которая чуть не привела в разводу. Интервью появилось на YouTube-канале Юрия Костина.
Звёзды,Юрий Костин,Лидия Чащина,Леонид Якубович,Михаил Ефремов,Василий Шукшин,Екатерина Андреева,Леонид Агутин,McDonald's,РИА Новости,
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