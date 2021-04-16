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Ефремов увиделся с женой впервые за полгода

Lenta.ru
1 час назад
Отбывающий срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов впервые за полгода увиделся с женой, Софьей Кругликовой. Об этом сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) «Газета ОНК».
Ефремов увиделся с женой впервые за полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в исправительных учреждений Белгородской области отменили запрет на свидания, который вводили на фоне пандемии коронавируса. Пока ограничения действовали, Ефремов мог общаться с родственниками лишь по телефону, уточняет издание.
Ранее актера привозили из колонии в Москву, однако встретиться с женой он не успел. Кроме того, увидеться с актером хотят адвокаты, чтобы подписать кассационную жалобу.
Ранее сообщалось, что Кругликову вызывали на допрос по делу о лжесвидетелях. Дело касается бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева. Предлагалось, что супруга Ефремова могла знать о подкупе юристом свидетелей, выступавших на суде в защиту Ефремова.
Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
Звёзды,Эльман Пашаев,Михаил Ефремов,
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