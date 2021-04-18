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Кто заменил Садальскому единственную дочь

Катерина Саломе
38 минут назад
Коллеги актера Станислава Садальского называют его чудесным артистом, наделенным редким актерским талантом, добрейшей души человеком и джентльменом. Но несмотря на все эти отменные качества он заядлый холостяк, хотя и был женат однажды. Бывшая супруга родила актеру дочь, но он не общается с наследницей. "Рамблер" расскажет, кто заменил Садальскому дочь.
Станислав Юрьевич был женат на гражданке Финляндии, которая в 1975 году родила ему дочь Пирио. Их отношения сложно было назвать полноценным браком, ведь сразу после рождения девочки, женщина с ребенком уехала на родину в Хельсинки, а Садальский остался в Москве.
Свою родную дочь Пирио Станислав Юрьевич видел всего два раза в жизни, первый - сразу после рождения, а второй - на похоронах жены в 2017 году. Несмотря на то, что Садальский был лишен общения с дочерью, он всегда проявлял отеческую заботу о своих племянниках Юре и Кате - детях погибшего брата Сергея. Он сделал все для того, чтобы они в чем не нуждались и выросли достойными людьми.
После окончания школы Юра и Катя продолжили образования. В 2004 году парень стал выпускником престижного медицинского вуза, а девушка получила диплом Университета речного и морского флота им. Макарова. Екатерина ведет блог и Инстаграм, судя по фотографиям на ее странице, племянница артиста ведет активный образ жизни и много путешествует.
В 2015 году Юрий и Екатерина Садальские стали родителями. У них с разницей в месяц родились дочки - Алла и Лиза. Сейчас девочкам по пять лет и малышки всегда очень радуются, когда к ним из Москвы в Санкт-Петербург приезжает знаменитый дед.
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