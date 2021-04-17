Как зарабатывают дети знаменитостей

Эти детки в столь юном, а некоторые и детском возрасте, уже горы свернули и заработали свой первый миллион. А может и больше. Суммы дохода некоторых просто ошеломляют.

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Стефания Маликова

Дочь Дмитрия Маликова запустила свой бренд одежды под названием “DressByStesha” чуть меньше года назад.

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Это совместное детище, которое девушка делит со своими подругами. С ними Стеша познакомилась в университете и оказалось, что их объединяют схожие мечты.

Арсений Шульгин

Молодой отец и бизнесмен – это точно о сыне певицы Валерии Арсений в 18 лет открыл ресторан “Бомонд Лаунж”. Ресторан представляет собой закрытый клуб для светской тусовки и сразу же полюбился селебрити. Стоит отметить, что в открытие ресторана он вложил 10 млн рублей и сделал это втайне от родителей.

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Помимо этого, молодой человек занимается производством и продажей востребованной продукции. В разгар пандемии Арсений запустил продажу защитных масок и антисептиков. Многим не даёт покоя Майбах, который Арсений приобрел за 10 млн рублей.

Филипп Газманов

Филипп не пошел по стопам отца. Юноша занялся стартапом и запустил приложение, помогающее дальнобойщикам.

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Приложение называется Fura и оно представляет собой навигатор, который показывает стоянки, весовые станции, станции ДПС , рамки контроля “Платон”. Партнерами Газманова в этой разработке являются Артур Жажоян и Геворк Саркисян . По данным 2019 года прибыль с приложении Fura составила 450 млн рублей в год.

Мария Михалкова-Кончаловская

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского решила помогать девушкам избавляться от лишнего веса. Мария сама прошла нелегкий путь и скинула 30 кг за один год в 17 лет.

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Девушка хочет делиться своими знаниями и опытом, поэтому продвигает в сети собственный курс совместно с диетологом и тренером. Поначалу курс был бесплатный для всех желающих. Но потом Мария посчитала целесообразным установить цену за свои труды. Правда звездная дочь не делится с общественностью о количестве прибыли с курса.

Дети Ксении Бородиной

Ксения Бородина очень популярна в соцсети. Телеведущая позиционирует себя еще и как блогер. А как известно, блогеры зарабатывают на рекламе. И чем больше аудитория блогера, тем выше стоимость рекламы.

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Однако Бородина просит рекламодателей доплачивать за появление её дочерей в рекламе. Таким образом, за Теону и Марусю рекламодатели платят Ксении 50 тысяч рублей. И это за каждую из них. Скорее всего эти деньги идут на нужды девочек или откладываются.

Саша Плющенко

Теперь перейдем к совсем юным богачам. С Сашей Плющенко заключено несколько рекламных контрактов, мальчик снимался в кино и он очень популярен в соцсети.

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Таким образом, годовой доход Гном Гномыча составляет около 12 млн рублей. И это без рекламы в соцсетях.

Милана Гогунская

Дочь Виталия Гогунского в свои 10 лет уже имеет отличную карьеру певицы. Девчушка хорошо поет и выступает перед публикой. Также Милана приобщилась и к YouTube индустрии.

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