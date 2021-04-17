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На слуху: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

Полина Алферова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тима Белорусских признался в своем отцовстве

@belorusskih.love
Рэп-исполнитель Тима Белорусских открыл поклонникам семейную тайну. Точнее, официально подтвердил подозрения фанатов. У музыканта действительно есть дочь.

Катя Лель: «Летающие тарелки вижу часто»

Instagram
В последнее время Катя Лель удивляет рассказами о встречах с инопланетянами, знаках с неба. А еще говорят, что Лель связалась с каким-то мистиком, увлеклась мантрами. Это вам уже не «Муси-пуси»!

Долина поссорилась с Гребенщиковым во время съемок телешоу

Globallookpress.com
Конфликт произошел на съемках нового выпуска телешоу «Ну-ка, все вместе!», который выйдет на телеканале «Россия» в воскресенье, 18 апреля. Долина посетила шоу в качестве звездной гостьи, а Гребенщиков является постоянным экспертом проекта.

«Ерунда собачья»: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

РИА Новости
Знаменитая советская актриса Лия Ахеджакова осудила идею голливудского ремейка легендарной «Иронии судьбы». Об этом сообщает «Центральная служба новостей». Героиню Ахеджаковой должна сыграть афроамериканская актриса.

Почему бывшая Тимати увлеклась исламом

@volkonskaya.reshetova
Бывшая возлюбленная и мать сына рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь стала предметом шумных обсуждений в Сети. На этот раз пользователи заметили, как изменилась Анастасия после расставания с Тимуром. И даже заметили, что у 25-летней девушки появилось новое увлечение.
Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,Лия Ахеджакова,Катя Лель,РИА Новости,
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