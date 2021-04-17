На слуху: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

Конфликт произошел на съемках нового выпуска телешоу «Ну-ка, все вместе!», который выйдет на телеканале «Россия» в воскресенье, 18 апреля. Долина посетила шоу в качестве звездной гостьи, а Гребенщиков является постоянным экспертом проекта.
Знаменитая советская актриса Лия Ахеджакова осудила идею голливудского ремейка легендарной «Иронии судьбы». Об этом сообщает «Центральная служба новостей». Героиню Ахеджаковой должна сыграть афроамериканская актриса.
Бывшая возлюбленная и мать сына рэпера ТиматиАнастасия Решетова вновь стала предметом шумных обсуждений в Сети. На этот раз пользователи заметили, как изменилась Анастасия после расставания с Тимуром. И даже заметили, что у 25-летней девушки появилось новое увлечение.