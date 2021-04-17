На слуху: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Рэп-исполнитель Тима Белорусских открыл поклонникам семейную тайну. Точнее, официально подтвердил подозрения фанатов. У музыканта действительно есть дочь.

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В последнее время Катя Лель удивляет рассказами о встречах с инопланетянами, знаках с неба. А еще говорят, что Лель связалась с каким-то мистиком, увлеклась мантрами. Это вам уже не «Муси-пуси»!

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Конфликт произошел на съемках нового выпуска телешоу «Ну-ка, все вместе!», который выйдет на телеканале «Россия» в воскресенье, 18 апреля. Долина посетила шоу в качестве звездной гостьи, а Гребенщиков является постоянным экспертом проекта.

РИА Новости

Знаменитая советская актриса Лия Ахеджакова осудила идею голливудского ремейка легендарной «Иронии судьбы». Об этом сообщает «Центральная служба новостей». Героиню Ахеджаковой должна сыграть афроамериканская актриса.

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