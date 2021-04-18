Ваенга показала паспорт со своей настоящей фамилией

Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.
Фото: @vaengaofficial@vaengaofficial
По паспорту певицу зовут Елена Владимировна Хрулева. Псевдоним она взяла в честь Североморска — до того, как стать городом с таким названием, он был поселком Ваенга. Об этом рассказала сама певица, разместив снимок с табличкой о переименовании.
Поклонники отдельно отметили необычайно удачное фото в паспорте.
«Ну классная! Не изменилась, такая же классная и красивая», — говорится в одном из комментариев.