Ваенга показала паспорт со своей настоящей фамилией

Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.

По паспорту певицу зовут Елена Владимировна Хрулева. Псевдоним она взяла в честь Североморска — до того, как стать городом с таким названием, он был поселком Ваенга. Об этом рассказала сама певица, разместив снимок с табличкой о переименовании.