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Ваенга показала паспорт со своей настоящей фамилией

Даня Виттиг
59 минут назад
Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.
Ваенга показала паспорт со своей настоящей фамилией
Фото: @vaengaofficial@vaengaofficial
По паспорту певицу зовут Елена Владимировна Хрулева. Псевдоним она взяла в честь Североморска — до того, как стать городом с таким названием, он был поселком Ваенга. Об этом рассказала сама певица, разместив снимок с табличкой о переименовании.
Поклонники отдельно отметили необычайно удачное фото в паспорте.
«Ну классная! Не изменилась, такая же классная и красивая», — говорится в одном из комментариев.
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