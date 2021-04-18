Михаил Шуфутинский впервые раскрыл подробности трагической смерти жены

«Я был на гастролях в Израиле, один сын был в Филадельфии, другой — в Москве, а Рита — в Лос-Анджелесе. Мне позвонили в Израиль сыновья и сказали, что мама умерла. Мы все потихонечку болеем, иногда сердце поболит, иногда печень. Но у нее не было хронических заболеваний. Она была здоровая, энергичная женщина. Она и сюда хотела приехать, и там с внуками побыть», - вспоминает Шуфутинский.
«Прошло время, раны каким-то образом лечатся. Это сложно. Я страшно везучий, мне повезло, что я встретил человека, который смог мне ее заменить. Поначалу были моменты: едешь в машине, видишь, переезд или развязку открыли, думаешь, надо позвонить ей и сказать. Бам — а звонить-то уже некому. Такие ситуации меня сопровождали долгое время», - рассказал шансон-исполнитель, которого цитирует НТВ.