Михаил Шуфутинский впервые раскрыл подробности трагической смерти жены

Артист признается, что трагическая смерть супруги стала для него абсолютным шоком. Маргарита была простой жениной, которая обожала своего мужа и готова была следовать за ним хоть на край света. Очень вкусно готовила и готова была часами стоять у плиты, чтобы порадовать Михаила Захаровича. Впрочем, Шуфутинский признает — время лечит, и спустя несколько лет ему удалось хоть немного смириться с потерей. К тому же он встретил новую возлюбленную Светлану Уразову.