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Михаил Шуфутинский впервые раскрыл подробности трагической смерти жены

Экспресс газета
3 часа назад
73-летний певец Михаил Шуфутинский впервые раскрыл обстоятельства трагической смерти своей супруги Маргариты.
Михаил Шуфутинский впервые раскрыл подробности трагической смерти жены
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Женщина, с которой шансонье прожил в браке 44 года, совершенно неожиданно для близких скончалась в Лос-Анджелесе в июне 2015 года. Накануне исполнитель суперхита «Третье сентября» стал гостем передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ, где рассказал Лере Кудрявцевой подробности произошедшего. Как оказалось, Рита отошла в лучший мир в результате сердечной недостаточности.
«Я был на гастролях в Израиле, один сын был в Филадельфии, другой — в Москве, а Рита — в Лос-Анджелесе. Мне позвонили в Израиль сыновья и сказали, что мама умерла. Мы все потихонечку болеем, иногда сердце поболит, иногда печень. Но у нее не было хронических заболеваний. Она была здоровая, энергичная женщина. Она и сюда хотела приехать, и там с внуками побыть», - вспоминает Шуфутинский.
Артист признается, что трагическая смерть супруги стала для него абсолютным шоком. Маргарита была простой жениной, которая обожала своего мужа и готова была следовать за ним хоть на край света. Очень вкусно готовила и готова была часами стоять у плиты, чтобы порадовать Михаила Захаровича. Впрочем, Шуфутинский признает — время лечит, и спустя несколько лет ему удалось хоть немного смириться с потерей. К тому же он встретил новую возлюбленную Светлану Уразову.
«Прошло время, раны каким-то образом лечатся. Это сложно. Я страшно везучий, мне повезло, что я встретил человека, который смог мне ее заменить. Поначалу были моменты: едешь в машине, видишь, переезд или развязку открыли, думаешь, надо позвонить ей и сказать. Бам — а звонить-то уже некому. Такие ситуации меня сопровождали долгое время», - рассказал шансон-исполнитель, которого цитирует НТВ.
Звёзды,Михаил Шуфутинский,Лера Кудрявцева,НТВ,
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