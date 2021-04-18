Киркоров о ссоре с Пугачевой: «Королева имеет право на любой ход»

Алла Борисовна снова не пригласила бывшего мужа на празднование своего дня рождения.
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Филипп Киркоров
и Алла Пугачева
были женат больше десяти лет. Поп-король не раз признавался, что он боготворил свою жену. И даже после развода готов петь ей только оды.
Однако в последние годы супруги не общаются. Почему это произошло, какая «черная кошка» пробежала между Киркоровым и Пугачевой, никто не знает, а сами они не рассказывают. Вот и свой очередной день рождения, который Пугачева отмечала 15 апреля, она отметила без Киркорова. Примадонна собрала близкий круг своего окружения, бывшего мужа в этом списке снова не оказалось.
Понятно, что Киркорова, как более разговорчивого, журналисты постоянно терзают вопросами, что же произошло между ним и Пугачевой. Но тот обычно лишь отшучивается. И подчеркивает, что Пугачевой позволено все, что она желает. «Им можно все. Королева имеет право на любой ход».