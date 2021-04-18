Киркоров о ссоре с Пугачевой: «Королева имеет право на любой ход»

Однако в последние годы супруги не общаются. Почему это произошло, какая «черная кошка» пробежала между Киркоровым и Пугачевой, никто не знает, а сами они не рассказывают. Вот и свой очередной день рождения, который Пугачева отмечала 15 апреля, она отметила без Киркорова. Примадонна собрала близкий круг своего окружения, бывшего мужа в этом списке снова не оказалось.