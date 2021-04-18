Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

На слуху: Решетова рассказала о новом воздыхателе

Катерина Саломе
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Решетова рассказала о новом воздыхателе
Фото: InstagramInstagram

«Измены, ссоры, слезы»: Тарасов высказался о бывших отношениях

Экс-супруг певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов высказался о прошлых отношениях, в которых состоял до брака с нынешней супругой Анастасией Костенко. Заявление он сделал в своем Instagram-аккаунте.
Спортсмен опубликовал фото, на котором позирует вместе с женой на пляже. В посте он сравнил свой брак с моделью и отношения с бывшими девушками.

Кто заменил Садальскому единственную дочь

Коллеги актера Станислава Садальского называют его чудесным артистом, наделенным редким актерским талантом, добрейшей души человеком и джентльменом. Но несмотря на все эти отменные качества он заядлый холостяк, хотя и был женат однажды. Бывшая супруга родила актеру дочь, но он не общается с наследницей. "Рамблер" расскажет, кто заменил Садальскому дочь.
Станислав Юрьевич был женат на гражданке Финляндии, которая в 1975 году родила ему дочь Пирио. Их отношения сложно было назвать полноценным браком, ведь сразу после рождения девочки, женщина с ребенком уехала на родину в Хельсинки, а Садальский остался в Москве.

Ваенга показала паспорт со своей настоящей фамилией

@vaengaofficial
Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.
По паспорту певицу зовут Елена Владимировна Хрулева. Псевдоним она взяла в честь Североморска — до того, как стать городом с таким названием, он был поселком Ваенга. Об этом рассказала сама певица, разместив снимок с табличкой о переименовании.

Киркоров о ссоре с Пугачевой: «Королева имеет право на любой ход»

WomanHit.ru
Алла Борисовна снова не пригласила бывшего мужа на празднование своего дня рождения.
Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женат больше десяти лет. Поп-король не раз признавался, что он боготворил свою жену. И даже после развода готов петь ей только оды.

"Неприемлемо встречаться с женатыми": Решетова рассказала о новом воздыхателе

Экс-избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова активно демонстрирует ухаживания нового воздыхателя. В своем Instagram-аккаунте она показывает дорогие подарки и роскошные букеты роз от таинственного поклонника. При этом модель упорно скрывает его личность. Подписчики звезды даже стали подозревать, что мужчина просто-напросто женат. Но светская львица развеяла эти догадки.
Звёзды,Анастасия Решетова,Анастасия Костенко,Тимати,Алла Пугачева,Дмитрий Тарасов,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители