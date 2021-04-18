На слуху: Решетова рассказала о новом воздыхателе

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: Instagram Instagram

Экс-супруг певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов высказался о прошлых отношениях, в которых состоял до брака с нынешней супругой Анастасией Костенко . Заявление он сделал в своем Instagram-аккаунте.

Спортсмен опубликовал фото, на котором позирует вместе с женой на пляже. В посте он сравнил свой брак с моделью и отношения с бывшими девушками.

Коллеги актера Станислава Садальского называют его чудесным артистом, наделенным редким актерским талантом, добрейшей души человеком и джентльменом. Но несмотря на все эти отменные качества он заядлый холостяк, хотя и был женат однажды. Бывшая супруга родила актеру дочь, но он не общается с наследницей. "Рамблер" расскажет, кто заменил Садальскому дочь.

Станислав Юрьевич был женат на гражданке Финляндии, которая в 1975 году родила ему дочь Пирио. Их отношения сложно было назвать полноценным браком, ведь сразу после рождения девочки, женщина с ребенком уехала на родину в Хельсинки, а Садальский остался в Москве.

@vaengaofficial

Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.

По паспорту певицу зовут Елена Владимировна Хрулева. Псевдоним она взяла в честь Североморска — до того, как стать городом с таким названием, он был поселком Ваенга. Об этом рассказала сама певица, разместив снимок с табличкой о переименовании.

WomanHit.ru

Алла Борисовна снова не пригласила бывшего мужа на празднование своего дня рождения.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женат больше десяти лет. Поп-король не раз признавался, что он боготворил свою жену. И даже после развода готов петь ей только оды.