Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Зарубина объяснила, почему Малинин не общается с дочерью

Teleprogramma.proиещё 3
4 часа назад
Певица Ольга Зарубина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВнелестно отозвалась о своем бывшем муже Александре Малинине, от которого она в 1985 году родила дочь Киру.
Зарубина объяснила, почему Малинин не общается с дочерью
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Он никогда не сомневался, что это его дочь. Просто он подкаблучник. Он ничего не решает в этой ситуации. Саша ушел от нас, когда нашей дочери было девять месяцев и больше никогда ей не интересовался. Если бы не было его нынешней жены Эммы, то он бы общался с Кирой. Моей дочери очень хотелось с ним общаться. Он некрасиво в свое время ее принял. Ребенку все-таки нужен и отец, и мать».
Как отметила Ольга Зарубина, Александр должен отвечать за ребенка, который появился от него на этот свет.
«Он не имеет своего характера, потому что боится свою жену», - заявила Ольга Зарубина.
Напомним, что Ольга Зарубина и Александр Малинин прожили в браке пять лет. Они были вместе с 1983 по 1988 год. Зарубина была второй женой Малинина.
Звёзды,Ольга Зарубина,Александр Малинин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители