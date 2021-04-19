Зарубина объяснила, почему Малинин не общается с дочерью

«Он никогда не сомневался, что это его дочь. Просто он подкаблучник. Он ничего не решает в этой ситуации. Саша ушел от нас, когда нашей дочери было девять месяцев и больше никогда ей не интересовался. Если бы не было его нынешней жены Эммы, то он бы общался с Кирой. Моей дочери очень хотелось с ним общаться. Он некрасиво в свое время ее принял. Ребенку все-таки нужен и отец, и мать».

Как отметила Ольга Зарубина, Александр должен отвечать за ребенка, который появился от него на этот свет.

«Он не имеет своего характера, потому что боится свою жену», - заявила Ольга Зарубина.