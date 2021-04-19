У Верки Сердючки серьезные проблемы со здоровьем

Продюсер Андрея Данилко, больше известного под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о серьезной болезни артиста. Юрий Никитин высказался о недуге в рамках программы "Зірковий шлях", выпуски которой можно найти на YouTube.
Фото: @v_serduchka@v_serduchka
По словам Никитина, у звезды "более серьезные проблемы со здоровьем", чем может показаться:
"Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу".
Вместе с тем Юрий отметил, что Данилко сейчас в прекрасной форме по сравнению с "депрессиями, которые у него были после 2007 года". Долгое время музыкант не мог творить, выступать и генерировать идеи.