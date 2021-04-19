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Продюсер Сердючки рассказал о тяжелой болезни звезды

Мира Маркина
4 часа назад
Продюсер Андрея Данилко, больше известного под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о серьезной болезни артиста. Юрий Никитин высказался о недуге в рамках программы "Зірковий шлях", выпуски которой можно найти на YouTube.
У Верки Сердючки серьезные проблемы со здоровьем
Фото: @v_serduchka@v_serduchka
По словам Никитина, у звезды "более серьезные проблемы со здоровьем", чем может показаться:
"Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу".
Вместе с тем Юрий отметил, что Данилко сейчас в прекрасной форме по сравнению с "депрессиями, которые у него были после 2007 года". Долгое время музыкант не мог творить, выступать и генерировать идеи.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Алису Аршавину выписали из больницы.
Звёзды,Алиса Аршавина,Юрий Никитин,Андрей Данилко,
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