У Верки Сердючки серьезные проблемы со здоровьем

По словам Никитина, у звезды "более серьезные проблемы со здоровьем", чем может показаться:

Вместе с тем Юрий отметил, что Данилко сейчас в прекрасной форме по сравнению с "депрессиями, которые у него были после 2007 года". Долгое время музыкант не мог творить, выступать и генерировать идеи.