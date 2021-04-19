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"Отняли одну почку": Пресняков-старший перенес тяжелую операцию

Мира Маркина
3 часа назад
Владимир Пресняков-старший в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал о непростой операции, которую он недавно перенес:
Пресняков-старший перенес тяжелую операцию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Ситуация была очень серьезная. У меня с почками возникли проблемы. К счастью, мне попался очень хороший хирург. У меня в итоге отняли одну почку. Люди живут без нее. В какой-то момент у меня стал болеть бок. Я сначала думал, что просто камень в почке. У меня есть друзья-врачи.
Когда сделали серьезное обследование, то поняли, что надо почку удалять. В ней была злокачественная опухоль. Восстановление идет нормально. Жалею, что какое-то время не могу играть в футбол. Чувствую, что слабоват. Сыну я жаловаться на свое здоровье не хочу".
Супруга музыканта, Елена, призналась, что муж долгое время скрывал от нее проблемы со здоровьем.
"Я очень переживаю за него",
- заявила женщина.
Звёзды,НТВ,
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