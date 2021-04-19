Мороз объяснила, почему развелась с Богомоловым

Как отметила Мороз, ей сложно ответить, почему они в итоге с Богомоловым расстались.

Напомним, что Дарья Мороз и Константин Богомолов были вместе с 2010 по 2018 год. В этом союзе на свет появилась их дочь Анна. Смотрите также: