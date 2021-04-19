Шепелев рассекретил пол второго ребенка и озвучил его имя

В Instagram счастливый молодой папаша опубликовал скрин заявления, которое подается родителями в загс для регистрации новорожденного ребенка. Черным по белому на документе написано, что у Шепелева и Тулуповой родился сын, которого они назвали Тихоном.

«Тихон Дмитриевич»,

- подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Напомним, о том, что Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова во второй раз стали родителями, стало известно 26 марта. Именно в этот день телеведущий поделился первым фото с новорожденным ребенком. Все это время молодой отец не раскрывал пол наследника, называя его в своих публикациях просто «малыш».