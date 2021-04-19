"Мы боролись": Мороз объяснила, почему развелась с Богомоловым

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По словам актрисы, их роман завязался стремительно, а отношения впоследствии были богаты яркими событиями:

"До того, как мы с Костей начали работать на спектакле «Волки и овцы», где и вспыхнули чувства, мы работали в одной антрепризной истории. Потом Табаков пригласил его в «Табакерку». Он позвонил и предложил мне сыграть. Он совершенно одаренный и талантливый человек. Сначала была симпатия, потом увлеченность, а потом и дочка Аня у нас родилась. Он писал стихи невероятно трогательные. Наш тандем был очень плодотворен в профессии. Это здорово. Значит правильно перетекают энергии".

Мороз призналась, что ей сложно ответить на вопрос, почему в конце концов их пути с режиссером разошлись:

"Где-то наши взгляды не совпали, мы повзрослели. Может устали от совместных ситуаций. Мы честно боролись за наши отношения, но в конечном итоге расстались. Безусловно хорошо, что наше расставании прошло цивилизованным. Без каких-то эксцессов. Анька, наша дочь, мудро это все приняла. Это очень хорошо. Она общается и с мамой, и папой. На расставании я настояла. Может мне стоило быть мудрее. Ни одна из пар не может до конца сказать, почему это случилось. Мы остаемся друзьями. Как люди мы друг друга не потеряли. Это, наверное, самое важное".