Скандальные выходки звезд

Чем шокируют публику селебрити.

Фото: WMJ.RU WMJ.RU

Эдвард Бил

1 апреля 25-летний блогер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы. Молодой человек за рулем спорткара выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В ходе аварии серьезно пострадали две женщины, одна из которых до сих пор находится в коме.

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Поначалу блогер отказывался признавать свою вину, несмотря на доказательства: видео очевидцев и дорожных камер. Спустя время он все же признал, что виноват в ДТП. Против блогера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Известно, что на момент аварии у Эдуарда Биля не было прав, регистрации на машину и было 566 штрафов.

В апреле состоялся суд по делу о ДТП, на котором было решено не лишать свободы блогера, а посадить его под домашний арест и запретить доступ в Интернет. После заседания блогер игнорировал любые вопросы прессы.

Хотелось бы, чтобы все было по закону и были установлены все обстоятельства. Мы готовы помочь пострадавшим всем в этом ужасном событии. Мы искренне сочувствуем,

— прокомментировала ситуацию супруга блогера.

Инстасамка

20-летняя блогерша и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) широко известна не только своими треками, но и скандалами. Последним громким инцидентом стало видео в личном блоге Инстасамки, на котором она матерится и ругает визажистов за опоздание.

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Девушка позволила мастерам закончить работу, а потом выкинула их инвентарь за дверь. За неуважительное отношение к «обслуживающему» персоналу на Инстасамку обрушилась волна хейтеров, в число которых вошли Клава Кока Рита Дакота и Настя Ивлеева.

Через несколько дней после инцидента один из хейтеров подбежал на улице к Инстасамке и облил ее зеленкой. Блогерша записала видео в сториз и в слезах рассказала фанатам о случившемся. Но далеко не все поверили Инстасамке. Большинство решило, что блогерша сама инсценировала нападение ради внимания и жалости после скандала с визажистами.

Михаил Литвин

Литвин, как ценитель дорогих автомобилей, нередко использует их для хайпа. Одной из самых громких выходок популярного блогера стал поджог роскошного автомобиля за 13 миллионов рублей. Причиной такого «перфоманса» стало недовольство сервисом.

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Спустя пару месяцев после покупки машины, у не возникли проблемы с управлением. Блогер незамедлительно отправил ее в сервис, однако представители заверили, что все неисправности были устранены. Однако проблемы возникли снова. Литвин пришел в бешенство и организовал прилюдный поджег автомобиля, заявив, что больше никогда не купит иномарку.

Позднее Михаил Литвин решил приобрести новую дорогостоящую машину. Блогер пришел в дилерский центр, выбрал понравившийся спорткар, сел за руль и нажал педаль газа. Автомобиль сорвался с места и мгновенно пробил стекло здания. Весь процесс был снят на камеру. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД оформили случившееся как дорожно-транспортное происшествие. Позднее Михаил Литвин рассказал, что абсолютно не понял, как и из-за чего произошла авария.

Моргенштерн и Элджей

Моргенштерн славится своими яркими выходками и эпатажным поведением. Рэпер и публично целовался с фанаткой, и выезжал на сцену на машине, и сжигал 100 тысяч рублей. Но самой яркой выходкой Моргенштерна стало празднование выпуска совместного клипа с Элджеем. Выпустив трек Cadillac, рэперы надели рубашки с гавайским принтом, залезли на крыши автомобилей с водными пистолетами в руках и начали колесить по столице с музыкой и криками.

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Публика высоко оценила бурное празднество, а вот инспекторы ГИБДД не впечатлились. Моргенштерна и Элджея задержали на дороге за неподобающее поведение. Никаких правил дорожного движения рэперы не нарушили, поэтому сотрудники органов не смогли их задержать. Элджей и Моргенштерн лишь сфотографировались с машиной ГИБДД и отправились в «Москва-Сити» праздновать релиз трека.

Карина Кросс и Дава

Снять популярное видео? Блогеры готовы на все! В случае с Давой и Кариной Кросс перекрыть Новый Арбат — продуманная, но несогласованная акция с миллионами просмотров. И все ради одного — нового ролика для совместного трека.

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На видео Дава и Карина танцуют прямо посреди дороги, мешая движению машин и создавая пробку. Ролик заметил Центр организации дорожного движения, который тут же потребовал судебного разбирательства. Поведение блогеров вызвало осуждение и со стороны подписчиков.

Гусейн Гасанов

В мае 2019 года блогер Гусейн Гасанов решил устроить фан-встречу в торговом центре Санкт-Петербурга. На встречу с поклонниками он решил прийти не с пустыми руками, а с дорогостоящими подарками. Блогер подготовил несколько телефонов, но вместо того, чтобы провести розыгрыш или конкурс, он просто начал кидать заветные гаджеты прямо в толпу.

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Желающие заполучить подарок начали драться за белые коробки, привлекая все больше посетителей торгового центра. Все шесть этажей были забиты толпой разъяренных людей. Охране торгового центра пришлось приостановить фан-встречу и вывести Гусейна Гусейна из здания.