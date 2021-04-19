Продюсер прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем Сердючки

Сообщения об ухудшении состояния Верки Сердючки ( Андрея Данилко ) появились в СМИ на днях - после выхода очередного выпуска шоу "Зірковий шлях" ("Звездный путь"). В эфире передачи продюсер артиста Юрий Никитин заявил, что у 47-летнего певца "более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться".

Однако в комментарии "Газете.Ru" он уточнил, что на самом деле с Сердючкой все в порядке и особых поводов для беспокойства нет. "У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально", - сказал Никитин.

Общаясь с журналистами "Звездного пути", продюсер не уточнил, с какой именно болезнью борется Данилко, но заверил, что над реабилитацией артиста трудятся врачи из Украины и других европейских стран. При этом он отметил, что в сравнении с "депрессиями, которые были у Андрея после 2007 года", тот находится в прекрасной форме.

"Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, выступать - ничего", - добавил продюсер. В начале прошлого года Данилко сам рассказывал о проблемах со здоровьем.

В эфире шоу "Люкс ФМ" он говорил, что ведет борьбу с неким недугом - но каким именно, уточнять не стал. Однако оговорился, что именно из-за него набирает лишний вес. Тогда же Андрей Данилко поспешил успокоить поклонников, подчеркнув, что врачи знают, как его лечить, а значит - все под контролем.

"Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело. Проблема решаема, и я ее решаю. Надеюсь к лету стать Джастином Бибером ", - отмечал певец.

Параллельно в прессе появились слухи, что на самом деле Сердючка борется с онкологией, но подобные сообщения подтверждения не получили. Также СМИ писали, что в 2019 году музыкант перенес блокаду сердца - это случилось прямо во время съемок, однако благодаря оперативной помощи врачей состояние Данилко успешно стабилизировали. Кроме того, журналисты неоднократно сообщали о борьбе певца с депрессией. Народный артист Украины Андрей Данилко прославился на постсоветском пространстве благодаря запоминающемуся образу Верки Сердючки.