Продюсер прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем Сердючки

Сообщения об ухудшении состояния Верки Сердючки (Андрея Данилко
) появились в СМИ на днях - после выхода очередного выпуска шоу "Зірковий шлях" ("Звездный путь"). В эфире передачи продюсер артиста Юрий Никитин
заявил, что у 47-летнего певца "более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться".
Однако в комментарии "Газете.Ru" он уточнил, что на самом деле с Сердючкой все в порядке и особых поводов для беспокойства нет. "У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально", - сказал Никитин.
Общаясь с журналистами "Звездного пути", продюсер не уточнил, с какой именно болезнью борется Данилко, но заверил, что над реабилитацией артиста трудятся врачи из Украины и других европейских стран. При этом он отметил, что в сравнении с "депрессиями, которые были у Андрея после 2007 года", тот находится в прекрасной форме.
"Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, выступать - ничего", - добавил продюсер. В начале прошлого года Данилко сам рассказывал о проблемах со здоровьем.
В эфире шоу "Люкс ФМ" он говорил, что ведет борьбу с неким недугом - но каким именно, уточнять не стал. Однако оговорился, что именно из-за него набирает лишний вес. Тогда же Андрей Данилко поспешил успокоить поклонников, подчеркнув, что врачи знают, как его лечить, а значит - все под контролем.
"Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело. Проблема решаема, и я ее решаю. Надеюсь к лету стать Джастином Бибером
", - отмечал певец.
Параллельно в прессе появились слухи, что на самом деле Сердючка борется с онкологией, но подобные сообщения подтверждения не получили. Также СМИ писали, что в 2019 году музыкант перенес блокаду сердца - это случилось прямо во время съемок, однако благодаря оперативной помощи врачей состояние Данилко успешно стабилизировали. Кроме того, журналисты неоднократно сообщали о борьбе певца с депрессией. Народный артист Украины Андрей Данилко прославился на постсоветском пространстве благодаря запоминающемуся образу Верки Сердючки.
В 2007 году он представлял страну на "Евровидении" и занял там второе место. Спустя 12 лет певец вернулся на конкурс уже в качестве приглашенной звезды, исполнив в рамках ретроспективного номера трек израильтянки Нетты Барзилай, с которым она победила в 2018-м. В 2020-м у Верки Сердючки вышла пластинка под названием "Sexy" - это был первый подобный релиз для артиста за 12 лет. В нее, правда, попали всего четыре композиции — "Make it rain champagne", "Swedish lullaby", "Sexy" и "Disco kicks" — общей продолжительностью 13 минут.