Продюсер Сердючки прокомментировал сообщения о болезни звезды

Слухи о болезни Андрея Данилко появились в СМИ после выхода выпуска шоу "Зірковий шлях" ("Звездный путь"). В эфире передачи Никитин заявил, что у 47-летнего певца "более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться", и над его выздоровлением борются врачи.
Однако теперь продюсер утверждает, что на самом деле с артистом все в порядке:
"У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально".