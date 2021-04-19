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"История выдернута из контекста": продюсер Сердючки высказался о болезни звезды

Анна Арсеньева
4 часа назад
Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин прокомментировал информацию о серьезных проблемах со здоровьем у звезды. Он поговорил с изданием "Газета.Ru".
Продюсер Сердючки прокомментировал сообщения о болезни звезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Слухи о болезни Андрея Данилко появились в СМИ после выхода выпуска шоу "Зірковий шлях" ("Звездный путь"). В эфире передачи Никитин заявил, что у 47-летнего певца "более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться", и над его выздоровлением борются врачи.
Однако теперь продюсер утверждает, что на самом деле с артистом все в порядке:
"У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально".
Звёзды,Юрий Никитин,Андрей Данилко,Газета.Ru,
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