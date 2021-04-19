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Что стало со звездными двойняшками Олсен

Катерина Саломе
49 минут назад
Уже с пеленок близняшки Олсен очаровывали телезрителей сериала «Полный дом». После восьмилетнего показа ситкома в Голливуде случился настоящий бум на очаровательных сестричек, и уже в 2000-х сестры Олсен вошли в список «100 знаменитостей» по версии Forbes. «Рамблер» расскажет, что потом стало со звездными сестрами.
Что стало со звездными двойняшками Олсен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли рано начали сниматься в кино и заниматься бизнесом. Сейчас они являются известнейшими модельерами США, выпускающими свою линию одежды. Повзрослев, девочки перестали сниматься в кино, и стали заниматься одеждой. Также продвигается
их издательский бизнес. Сестры издают, а также сами пишут книги.
Свою личную жизнь сестры старательно скрывают. Но журналисты за рубежом хваткие. Постоянно в прессе появляется информация о личной жизни Олсен.
Эшли постоянно приписывают мимолетные романы. В 2016 году стало известно о ее отношениях с 56-летним финансистом, все пророчили им свадьбу. Но через год пара рассталась.
Мери-Кейт так же приписывали романы с известными и богатыми людьми. В этот список даже попал мультимиллионер из Греции. Но в 2015 году все слухи прекратились. Она вышла замуж за Оливье Саркози - родного брата бывшего президента Франции.
Звёзды,Forbes,
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