Что стало со звездными двойняшками Олсен

Уже с пеленок близняшки Олсен очаровывали телезрителей сериала «Полный дом». После восьмилетнего показа ситкома в Голливуде случился настоящий бум на очаровательных сестричек, и уже в 2000-х сестры Олсен вошли в список «100 знаменитостей» по версии Forbes. «Рамблер» расскажет, что потом стало со звездными сестрами.

Сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли рано начали сниматься в кино и заниматься бизнесом. Сейчас они являются известнейшими модельерами США, выпускающими свою линию одежды. Повзрослев, девочки перестали сниматься в кино, и стали заниматься одеждой. Также продвигается

их издательский бизнес. Сестры издают, а также сами пишут книги.

Свою личную жизнь сестры старательно скрывают. Но журналисты за рубежом хваткие. Постоянно в прессе появляется информация о личной жизни Олсен.

Эшли постоянно приписывают мимолетные романы. В 2016 году стало известно о ее отношениях с 56-летним финансистом, все пророчили им свадьбу. Но через год пара рассталась.