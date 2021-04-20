Макеева показала переписку Малькова с бывшей женой

Актриса Анастасия Макеева показала переписку Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы, в которой уличила ее в меркантильности и равнодушии. Скриншотами она поделилась в своем Instagram.

Фото: @makeevan @makeevan

На первых сообщениях видно, что Светлана не хочет, чтобы отец ее детей с ними общался. Она грозит судом и пишет, что дети не хотят общаться с Мальковым.

@makeevan

На втором фото видно письмо, в котором Светлана высказывается о своем сыне Андрее. Она называет его "наркоманом и овощем". Дело в том, что сейчас семья Малькова живет в Словении, и речь идет о ВНЖ и ПМЖ в этой стране.

@makeevan

На еще одном скриншоте появилась переписка Романа Малькова со своим сыном Андреем. В ней он рассказывает, что его мать выгоняет его из кварты и выставляет вещи за дверь.

@makeevan