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Макеева показала переписку Малькова с бывшей женой

Елизавета Назарова
55 минут назад
Актриса Анастасия Макеева показала переписку Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы, в которой уличила ее в меркантильности и равнодушии. Скриншотами она поделилась в своем Instagram.
Макеева показала переписку Малькова с бывшей женой
Фото: @makeevan@makeevan
На первых сообщениях видно, что Светлана не хочет, чтобы отец ее детей с ними общался. Она грозит судом и пишет, что дети не хотят общаться с Мальковым.
@makeevan
На втором фото видно письмо, в котором Светлана высказывается о своем сыне Андрее. Она называет его "наркоманом и овощем". Дело в том, что сейчас семья Малькова живет в Словении, и речь идет о ВНЖ и ПМЖ в этой стране.
@makeevan
На еще одном скриншоте появилась переписка Романа Малькова со своим сыном Андреем. В ней он рассказывает, что его мать выгоняет его из кварты и выставляет вещи за дверь.
@makeevan
Макеева прокомментировала и то, что Светлана Малькова рассказывала на передаче "Звезды сошлись". По словам актрисы, она специально лгала на ТВ-шоу, чтобы привлечь внимание. Кроме того, Макеева рассказала, что Светлана выставила своего сына Андрея из дома, и сейчас его отец пытается ему помочь. Другие дети находятся у знакомых или друзей экс-супруги Малькова.
Звёзды,Анастасия Макеева,
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