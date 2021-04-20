Что известно о новой жене Жигунова

Новая жена Сергея Жигунова взяла не только его фамилию, чем Сергей похвастался в социальных сетях, но и сменила имя профиля в инстаграм. Теперь она в социальной сети как Жигуновочка. Чем же известна новая избранница продюсера, помимо того, что очень внешне напоминает его давнюю любовь Анастасию Заворотнюк

Фото: New Magazine New Magazine

Виктория Ворожбит была довольно известной журналисткой и PR-менеджером на Дальнем Востоке. Она выступала в РИА PrimaMedia, вела увлекательную передачу, где брала интервью у местных знаменитостей, предпринимателей и других влиятельных людей. Помимо своей привычной работы, Виктория также проводила различные благотворительные компании и занималась рекламой. Работала в госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом , занималась связями с общественностью. В 2018 во время фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» на Сахалине она познакомилась с Жигуновым. Он тогда был президентом данного проекта.

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Поговаривают, что в личной жизни журналистки Виктории до появления Жигунова было не все гладко. В конце 2018 года Ворожбит развелась с медиамагнатом Виктором Сухановым, причем со скандалом из-за раздела многомилионного имущества. Супруги не смогли мирно договориться, поэтому пришлось обращаться в суд. По словам журналистки, бизнесмен решил забрать даже то, что было у нее до брака.

Насилие и беззаконие любит тишину. Полтора года я молчу, потворствуя этому насилию и беззаконию, то надеясь, что человек успокоится, то жалея его родственников, но самое главное – не желая выносить личное в публичную плоскость

– высказалась Ворожбит у себя в соцсетях.

От первого брака Виктория имеет 22 – летнего сына. Как он перенёс семейный разлад, остается только догадываться. Ведь после травли Виктории, ее бывший супруг переключился на сына.

В 2006 году после съёмок сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов начали встречаться, а спустя два года расстались со скандалом. Заворотнюк разоткровенничалась и назвала эти отношения «роковой ошибкой». А Жигунов вернулся к бывшей жене Вере Новиковой и снова женился на ней.

Была ли это действительно роковая ошибка, остаётся только догадываться, потому как новая избранница Жигунова уж очень внешне напоминает Анастасию. Поэтому не мудрено, что появление Виктории в жизни Жигунова вновь всем напомнило о “прекрасной няне”.

“Поздравляем конечно, но кто-то уже написал про няню Вику? ” – комментируют подписчики совместное фото Сергея и Виктории.

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