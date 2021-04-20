Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась перед подписчиками

Зотеева арендовала квартиру на улице Мосфильмовской и проживала там в течение полугода. После переезда блогерша оказалась недовольна расположением дома — дорога до центра из-за пробок занимала у нее около 40 минут на машине. В числе претензий также оказался вид из окна на детскую площадку и соседние здания. Подобный пейзаж Зотеева назвала «недоразумением».

По словам Инстасамки, в квартире были проблемы с шумоизоляцией, из-за чего она слышала, как соседи делали ремонт. Неудобства доставляли и дети, шумно играющие на детской площадке под окнами. В числе недостатков жилья блогерша отметила сломанную штору, которую из-за дефекта нельзя было поднять, неприятный запах из раковины, большое количество шкафов, которые занимали много места, и мигающие лампочки. В итоге блогерша приняла решение переехать.