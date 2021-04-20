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Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась перед подписчиками

Lenta.ruиещё 1
21 час назад
Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, разнесла съемную квартиру и похвасталась этим перед своими подписчиками. Она обрушилась с критикой в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале.
Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась перед подписчиками
Фото: INSTASAMKA / YouTubeINSTASAMKA / YouTube
Зотеева арендовала квартиру на улице Мосфильмовской и проживала там в течение полугода. После переезда блогерша оказалась недовольна расположением дома — дорога до центра из-за пробок занимала у нее около 40 минут на машине. В числе претензий также оказался вид из окна на детскую площадку и соседние здания. Подобный пейзаж Зотеева назвала «недоразумением».
По словам Инстасамки, в квартире были проблемы с шумоизоляцией, из-за чего она слышала, как соседи делали ремонт. Неудобства доставляли и дети, шумно играющие на детской площадке под окнами. В числе недостатков жилья блогерша отметила сломанную штору, которую из-за дефекта нельзя было поднять, неприятный запах из раковины, большое количество шкафов, которые занимали много места, и мигающие лампочки. В итоге блогерша приняла решение переехать.
В феврале 2021 года Зотеева опубликовала видео, на котором было слышно, как она отказалась платить таксисту и потребовала выпустить ее из машины. В итоге в ответ на очередную просьбу водителя заплатить за поездку блогерша разбила окно машины. Вскоре она начала утверждать, что таксист повернул во дворы, заблокировал двери и не выпускал ее.
Звёзды,Инстасамка,
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