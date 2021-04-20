Участники "Агаты Кристи" спасли жизнь Варум и Агутину

По словам шоумена, в 2000-х его и других артистов пригласили в Ялту на день рождения одного бизнесмена по имени Макс. На празднике должно было присутствовать около 400 гостей, но в итоге было только 12. Это разозлило именинника. Кроме того, выступление Шаца показалось бизнесмену несмешным, и он подозвал его к себе: