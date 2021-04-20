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Участники "Агаты Кристи" спасли жизнь Варум и Агутину

Анна Арсеньева
2 часа назад
Телеведущий Михаил Шац вспомнил, как участники рок-группы "Агата Кристи" спасли ему, Анжелике Варум и Леониду Агутину жизни. Он дал интервью для YouTube-канала WOO DOO MEDIA.
Участники "Агаты Кристи" спасли жизнь Варум и Агутину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам шоумена, в 2000-х его и других артистов пригласили в Ялту на день рождения одного бизнесмена по имени Макс. На празднике должно было присутствовать около 400 гостей, но в итоге было только 12. Это разозлило именинника. Кроме того, выступление Шаца показалось бизнесмену несмешным, и он подозвал его к себе:
"А за ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор. Я вообще не понял, что происходит".
После него выступили Варум и Агутин, которые заперлись в отдельной комнате. Позже всех на сцену вышла группа "Агата Кристи". Как рассказал Шац, музыканты выступали два часа, а именинник пел вместе с ними:
"Нас спасла в этой ситуации группа "Агата Кристи". Ребята были на пике карьеры и торчали прямо по-черному. Солисты — братья Самойловы — оба пришли "невменько". Они совпали с Максом состоянием, такой резонанс".
Звёзды,Анжелика Варум,Михаил Шац,Леонид Агутин,
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