На слуху: Авербух раскрыл зарплаты в "Ледниковом периоде"

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Актриса Анастасия Макеева показала переписку Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы, в которой уличила ее в меркантильности и равнодушии. Скриншотами она поделилась в своем Instagram.

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Бывший гражданский муж певицы Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал о расставании с певицей. По его словам, отношения начали ухудшаться в 2005 году, на тот момент они были вместе уже десять лет.

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Певицу и бывшую участницу "ВИА Гры" задержали в столице Испании Барселоне. Она рассказала, что прибыла в город на съемки телешоу про путешествия "Орел и решка".

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Фигурист Илья Авербух рассказал о зарплатах участников шоу "Ледниковый период". Как он рассказал в интервью Василию Конову, из-за пандемии доходы снизились.

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