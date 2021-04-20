На слуху: Авербух раскрыл зарплаты в "Ледниковом периоде"

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На слуху: Авербух раскрыл зарплаты участников "Ледникового периода"
Анна Арсеньева
58 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Макеева показала переписку Малькова с бывшей женой
@makeevan
Актриса
Анастасия Макеева
показала переписку Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы, в которой уличила ее в меркантильности и равнодушии. Скриншотами она поделилась в своем Instagram.
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Гражданский муж Лорак раскрыл причину расставания с певицей
@anilorak
Бывший гражданский муж певицы Ани Лорак
Юрий Фалеса
рассказал о расставании с певицей. По его словам, отношения начали ухудшаться в 2005 году, на тот момент они были вместе уже десять лет.
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Брежнева рассказала о задержании в Испании
@ververa
Певицу и бывшую участницу "ВИА Гры" задержали в столице Испании Барселоне. Она рассказала, что прибыла в город на съемки телешоу про путешествия "Орел и решка".
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Авербух назвал зарплаты участников "Ледникового периода"
@averbukhofficial
Фигурист
Илья Авербух
рассказал о зарплатах участников шоу "Ледниковый период". Как он рассказал в интервью Василию Конову, из-за пандемии доходы снизились.
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Ваенга раскрыла настоящую фамилию и объяснила псевдоним
@vaengaofficial
Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.
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Анастасия Макеева
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