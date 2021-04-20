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На слуху: Авербух раскрыл зарплаты участников "Ледникового периода"

Анна Арсеньева
58 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Авербух раскрыл зарплаты в "Ледниковом периоде"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макеева показала переписку Малькова с бывшей женой

@makeevan
Актриса Анастасия Макеева показала переписку Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы, в которой уличила ее в меркантильности и равнодушии. Скриншотами она поделилась в своем Instagram.

Гражданский муж Лорак раскрыл причину расставания с певицей

@anilorak
Бывший гражданский муж певицы Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал о расставании с певицей. По его словам, отношения начали ухудшаться в 2005 году, на тот момент они были вместе уже десять лет.

Брежнева рассказала о задержании в Испании

@ververa
Певицу и бывшую участницу "ВИА Гры" задержали в столице Испании Барселоне. Она рассказала, что прибыла в город на съемки телешоу про путешествия "Орел и решка".

Авербух назвал зарплаты участников "Ледникового периода"

@averbukhofficial
Фигурист Илья Авербух рассказал о зарплатах участников шоу "Ледниковый период". Как он рассказал в интервью Василию Конову, из-за пандемии доходы снизились.

Ваенга раскрыла настоящую фамилию и объяснила псевдоним

@vaengaofficial
Недавно Ваенга съездила на свою родину — в город Североморск Мурманской области. Там она решила раскрыть свою настоящую фамилию и показала фотографию первой страницы паспорта.
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