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"Она смеется над моим бесплодием": Макееву оскорбили слова Мальковой

Мира Маркина
3 часа назад
Анастасия Макеева прокомментировала оскорбления Светланы Мальковой в свой адрес.
"Она смеется над моим бесплодием"
Фото: @makeevan@makeevan
Актриса решила доказать, что супруга ее возлюбленного Романа далека от образа благодетельницы, который она пытается создать на экране. Дабы не быть голословной, Макеева опубликовала несколько писем, присланных Светланой мужу. В них женщина не только угрожает отцу своих четырех детей, но и оскорбляет Анастасию:
"Ты кем себя возомнил? Шавка макеевская! Превратился в посмешище. Через нее полстраны прошло! Дрянь бесплодная".
Последние слова особенно задели актрису. Не так давно она публично призналась, что уже несколько лет не может забеременеть, несмотря на то, что проходит лечение у лучших врачей:
"Сколько женщин в нашей стране страдают из-за невозможности забеременеть? Я вам скажу: бесплодием страдают 15% женщин, и все они не виноваты в ситуации. Светлана, проявляя свою добродетель, позволяет себе смеяться над болезнью, с которой такие, как я, борются десятилетиями. Но на экране она милая и жертвенная".
Поклонники Макеевой разделились на два лагеря: одни поддерживают ее, другие же считают, что публичный скандал может оставить негативный след на репутации артистки.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Макеева показала переписку с бывшей женой Малькова.
Звёзды,Анастасия Макеева,
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