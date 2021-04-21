"Она смеется над моим бесплодием"

Анастасия Макеева прокомментировала оскорбления Светланы Мальковой в свой адрес.

Фото: @makeevan @makeevan

Актриса решила доказать, что супруга ее возлюбленного Романа далека от образа благодетельницы, который она пытается создать на экране. Дабы не быть голословной, Макеева опубликовала несколько писем, присланных Светланой мужу. В них женщина не только угрожает отцу своих четырех детей, но и оскорбляет Анастасию:

"Ты кем себя возомнил? Шавка макеевская! Превратился в посмешище. Через нее полстраны прошло! Дрянь бесплодная".

Последние слова особенно задели актрису. Не так давно она публично призналась, что уже несколько лет не может забеременеть, несмотря на то, что проходит лечение у лучших врачей:

"Сколько женщин в нашей стране страдают из-за невозможности забеременеть? Я вам скажу: бесплодием страдают 15% женщин, и все они не виноваты в ситуации. Светлана, проявляя свою добродетель, позволяет себе смеяться над болезнью, с которой такие, как я, борются десятилетиями. Но на экране она милая и жертвенная".